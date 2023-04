Az egyik leggyakoribb, közönséges kullancsok által terjesztett vírusos betegség Közép-Európában – így hazánkban is – az FSME-vírus*(3) okozta agyvelőgyulladás.(4) Az FSME-vírus, melynek neve németül a kora-nyári esethalmozódásra utal (Frühsommer-Meningoenzephalitis),(3) emberre általában kullancscsípéssel terjed – a vírus az élősködő nyálában található – és a fertőzöttek egy részénél súlyos, nem ritkán idegrendszeri elváltozásokkal járó megbetegedést okozhat.(5) Az átvészelt FSME-vírusfertőzés később is éreztetheti hatását, összefüggésbe hozható például tanulási nehézségekkel.(6)

FOTÓ: PFIZER GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT.

Érdemes a gyermekekre fokozottan odafigyelni, hiszen ők előszeretettel játszanak a szabadban, a talaj közelében, ahol könnyen felmászhat rájuk egy kullancs.(7) Az FSME-vírus a fertőzött kullancs csípése után azonnal átterjedhet az emberre8, a kialakult betegségnek pedig gyakran nincsenek korai, könnyen látható jelei, lefolyása általában kétfázisú. Az első fázisban influenzaszerű tünetek jelentkezhetnek, akár egy hétig is – izomfájdalom, fejfájás, fáradékonyság és 37,5-39°C-os testhőmérséklet. Ezután kettő-tíz napig tünetmentes időszak következik. A második fázisban a központi idegrendszer (agy- és gerincvelő) potenciálisan súlyos fertőzése következhet be – a jellemző tünetek a magas láz, fejfájás, hányinger, hányás és szédülés lehetnek.(6)

Az FSME-vírus okozta agyvelőgyulladásnak nincs vírusellenes gyógyszeres terápiája, csak a tünetek kezelését célzó, támogató gyógyszeres kezelés lehetséges.(9)A fertőzés kialakulása után minden harmadik esetben hosszú távú szövődmény alakulhat ki (memóriazavar, halláskárosodás, végtaggyengeség).(6,9)

A kullancsok által hordozott egyes fertőzések ellen hatékony segítségek lehetnek a védőoltások is – az FSME-vírus ellen már évtizedek óta elérhetőek olyan védőoltások, amelyekkel az általa okozott vírusos agyvelőgyulladás és agyhártyagyulladás megelőzhető. Ideális a kora tavasszal megkezdett oltásrend, így akár egy hónapon belül védettséget lehet szerezni a vírus ellen.(10)

