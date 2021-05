Indul a verseny csaknem 200 ezer Pfizer-vakcináért

Fontos dolog változik a Pfizer-vakcinával kapcsolatban - kattintson!

Ma már nem kell a vakcinaszállítmányokra várni, hiszen most is sokkal több új típusú koronavírus elleni vakcina van Magyarországon, mint amennyien jelenleg oltásra várnak. A friss adatok szerint nagyjából 700 ezer olyan regisztráltról tudni, aki még nem oltatta be magát. Közülük 199 ezren akár a Pfizer-oltásra is foglalhatnak most időpontot a hét hátralévő részére - ismertette György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 16-18 éveseknek nem lesz már külön oltási kampány, tehát már az érvényes regisztrációval rendelkező kamaszok is bármikor foglalhatnak időpontot.

Egy férfi megkapja a Pfizer-vakcinát a gyöngyösi Bugát Pál Kórház oltópontján.

Fotó: MTI/Komka Péter

Mire foglalhatunk még?

Elhangzott az is, hogy az elmúlt hetek tapasztalatai alapján az időpontfoglaló rendszer bevált, így továbbra is használható. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsíti az oltandók és az oltópontok dolgát is - emelte ki György István. Elmondása szerint a kínai Sinopharm-vakcinára jelenleg május 25-éig van foglalható időpont, a többi koronavírus elleni oltóanyag azoban csak korlátozott mennyiségben érhető el. A Szputnyik V vakcinát választóknak például azt javasolta, hogy ne halogassák tovább a folgalást, ebből a készítményből ugyanis már nem érkezik több az országba, és már csak néhány ezer darab maradt belőle.

Az oltási munkacsoport vezetője kitért arra is, hogy a friss adatok egyértelműen azt mutatják, hogy minél több a COVID-19 ellen beoltott személy, annál kevesebb a beteg, a járvány harmadik hulláma pedig már levonulóban van. "Addig azonban nem dőlhetünk hátra, amíg mindenkit be nem oltunk" - szögezte le. Eddig egyébként 5,1 millióan jelezték a védőoltás iránti igényüket, és 85 százalékuk már meg is kapott legalább egy oltást.

25 százalékkal csökkent az új esetek száma

Az év 19. hetén 25 százalékkal kevesebb új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, mint egy héttel korábban - ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos. Mint mondta, egyedül Komárom-Esztergom megyében volt némi növekedés az új esetek számában, gócpont azonban itt sem alakult ki. Az új betegek adataiból az is jól látszik, hogy egyértelműen az aktív dolgozó korosztályokban terjed a leginkább a fertőzés, az érintettek átlagéletkora 43 év.

Új beutazási szabályok a szomszédban

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy az osztrákok alacsony fertőzöttségű országnak minősítették Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-eredménnyel vagy legfeljebb 48 órás gyorsteszttel, karanténkötelezettség nékül beutazhatnak Ausztriába. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik már nemrégiben átestek a koronavírus-fertőzésen, vagy már mindkét védőoltást megkapták. Szabadon utazhat az is, akinél az első dózis beadatása után már legalább 22 nap eltelt. Ezekről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

