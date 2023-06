Fotók: így mentik ki a vízből a bajbajutottakat

Vízből mentési gyakorlatot tartottak a Készenléti Rendőrég (KR) egységei, valamint a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai Zamárdiban – számolt be róla a police.hu. Mint írták, az éves közös gyakorlat elengedhetetlen a folyamatos jártasság fenntartásához. A cél, hogy hogy a légi- és vízirendészek minél szakszerűbben és gyorsabban tudjanak segítséget nyújtani szükség esetén. Ilyen esetekben ugyanis a gyors segítség életet menthet.

Vízből mentési gyakorlatot tartottak Zamárdiban. Fotó: ORFK

Többféleképpen is ki tudnak menteni a vízből

A légirendészek a bevetési osztály munkatársainak segítségével több módszert is bemutattak, amellyel ki tudják emelni a vízből a bajbajutott embereket. Az egyik gyakorlatban például a mentő személyt az MD500-as helikopterhez rögzített kötélen szállították a helyszínre. A segítségnyújtó magához csatolta a bajbajutottat, majd a helikopter mindkettőjüket a partra vitte.

Ilyen esetekben a gyors segítség életet menthet. Fotó: ORFK

Az MD902-es helikopter pedig alkalmas arra, hogy a gép fedélzetéről – alpintechnika alkalmazásával – lecsússzon a kötélen a mentést végző a kimentendő személyhez. Ő szintén magához rögzíti a segítségre szorulót, ezt követően pedig kiviszik mindkettőjüket a partra. Továbbá a csúszótalpon történő szállítást is bemutatták a gyakorlat során, mindkét típusú géppel.

A bajbajutott embereket többféleképpen is ki tudják emelni a vízből. Fotó: ORFK

A rendőrség oldalán közzétett beszámolóban az is olvasható, hogy a KR Bevetést Támogató Osztálya a rendőrég egyik legsokoldalúbb alegysége. A szerteágazó feladatrendszerük mellett nemcsak a rendőrség vízből mentési feladatait látják el, de egyéb speciális mentésekben is segítséget nyújtanak.

A folyamatos jártasság fenntartásához bizony rendszeresen gyakorolni kell. Fotó: ORFK

Tartsd be a szabályokat és előzd meg a bajt!

A közleményben arra is kitértek, hogy országunkban is igen sokan fürdőznek vagy vízi sportolnak előszeretettel az élő vizekben, a vízben hűsölés szigorú szabályait azonban már csak jóval kevesebben ismerik és tartják be. Mutatjuk, a police.hu gyűjtése szerint mire érdemes odafigyelned, hogy megelőzd a bajt.

A tavakban, folyókban kizárólag az erre kijelölt helyeken szabad fürdőzni.

A vízibiciklit, valamint a gumimatracot és felfújható úszóeszközt csak úgy szabad használni, hogy az ne veszélyeztesse a többi fürdőzőt.

Hat éven aluli, illetve úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

A gyermek és ifjúsági csoportok vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas, felnőtt személyekből álló figyelő és mentő őrséget kell biztosítania.

Hajóútban, kikötőkben, hajóállomásokon, valamint a vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén tilos fürdeni!

Szintén tilos a fürdőzés éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok között – kivéve, ha a vízfelület megvilágított, de ebben az esetben is csak a mély víz kezdetét jelző határig szabad a vízbe merészkedni.

Soha ne hagyd figyelmen kívül a viharjelzéseket!

A tájékoztatóból az is kiderült, hogy az első fokú viharjelzésnél percenként 45-ször villan fel a sárga fényjelzés. Ilyenkor csupán a parttól számított 500 méteren belül szabad fürdeni, illetve vízi sporteszközöket használni. Másodfokú viharjelzésnél pedig 90-szer villan fel a fényjelzés – ebben az esetben már egyáltalán nem szabad a vízben tartózkodni.

„A bajbajutottaknak nem like-okra van szükségük” – hirdeti a katasztrófavédelem.

