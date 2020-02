Ezt árulja el a lábunk az egészségünkről

Hideg láb

Ha állandóan hideg a lábunk, annak a rossz vérkeringés lehet az oka, amit többek között a dohányzás, amagas vérnyomásvagy akár szívbetegség is okozhat. A kezeletlen cukorbetegség által okozott idegi károsodás is okozhat ilyesmit, így akár egy ilyen, hétköznapinak tűnő tünet miatt is érdemes lehet kivizsgálásra menni.

Lábfejünk állapota sokat elárul a szervezetünkben zajló folyamatokról

Lábfájdalom

A túl magas sarkú, vagy nem a lábunkra illő cipő viselése okozhat lábfájdalmat, de akár a túlzásba vitt edzés, mondjuk kosárlabda vagy hosszútávfutás is. Ezenfelül acsontritkulásis járhat állandó fájdalomérzettel.

Sarokfájdalom

A kifejezetten ezt a területet érintő fájdalmat a sarokcsont csonthártyájának gyulladása, vagy ízületi gyulladás okozhatja. A sarokfájdalom általában akkor legerősebb, mikor nyugalmi állapotból felkelve mozogni kezdünk. Nem megfelelő lábbeli viselése is lehet az ok, de akár a csontot érintő fertőzés, vagy tumor is.

Buzogány formájú lábkörmök

Ha lábujjak formája megváltozik, és a körömrésznél domborúvá válik, az örökletes dolog is lehet, de az is előfordulhat, hogy tüdő-, szív-, máj- vagy szívbetegség okoz ilyen tünetet, illetvefertőzésmiatt is kialakulhat ilyesmi.

Lábdagadás

Számos oka lehet, a hosszú repülőúttól a hosszas álláson, vagy ülésen át a egészen a keringési zavarokig, vagy a vérrögig. Utalhat vesebajra vagy pajzsmirigy-alulműködésre is.

Honnan tudjuk, hogy a lábdagadás valamilyen súlyos betegség tünete, vagy csak a megterhelés okozta? Milyen természetes módszerek vannak a tünetek enyhítésére?

Égő érzés a lábfejben

Az egyik leggyakoribb oka a cukorbetegség által okozott idegi károsodás, de kiválthatja B-vitamin-hiány, vesebetegség vagy elégtelen keringés is.

Nem gyógyuló sebek a lábfejen

Az ilyesmi majdnem biztos, hogy cukorbetegséget jelez, aminek következtében a lábfej keringése nem megfelelő, és egy kis sebből is nagyobb, fájdalmas sérülés lehet, ami akár el is fertőződhet.

Forrás: webmd.com