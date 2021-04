COVID-19: mégsem számít, milyen a vércsoportunk

Több tanulmány is vizsgálta már, hogy a vércsoport hatással lehet-e a COVID-19 kialakulására és súlyosságára. Habár korábbi eredmények azt sugallták, hogy érzékenyebben reagálhatnak a koronavírus-fertőzésre az A vagy AB vércsoportba tartozó emberek, egy friss kutatás szerint a vércsoportunk semmilyen módon nem befolyásolja afertőzéskimenetelét.

Nem befolyásolja a vércsoport a COVID-19 kockázatát

A pandémia elején néhány jelentés szerint az A típusú vérrel rendelkező emberekre veszélyesebb volt a COVID-19, míg a O-s típusú vérrel rendelkezőkre kevésbé. Egy korai kínai jelentés talált először kapcsolatot bizonyos vércsoportok, illetve a COVID-19 kialakulása és súlyossága között, később ezt olasz és spanyol tanulmányok is alátámasztották. Más, Dániából és az Egyesült Államokból származó tanulmányok azonban vegyes és ellentmondásos eredményeket hoztak ebben a témában.

Úgy tűnik, a vércsoportunk mégsem növeli a COVID-19 kockázatát. Fotó: Getty Images

Amerikai kutatók most több mint 108 ezer beteg adatait tekintették át, hogy nagyobb esetszámban is vizsgálhassák a felvetést. Nagyjából minden tizedik vizsgált személynek, vagyis 11500-nak volt pozitív a koronavírus-tesztje, az ő egészségi állapotukat is összevetették a vércsoportjukkal. Az eredmények szerint azonban sem az A, B, AB vagy 0-s vércsoportúaknál nem láttak jelentős eltérést a COVID-19 kialakulásában és tüneteiben. Vagyis a koronavírus-fertőzöttek állapotát sem pozitív, sem negatív módon nem befolyásolta ez a tényező.

Dr. Aaron Glatt, a Mount Sinai South Nassau kórházi epidemiológusa szerint az eredmények sosem voltak olyan egyértelműek, ami megnyugtathatott, vagy elbizonytalaníthatott volna bizonyos vércsoportba tartozókat. Szerinte a korábbi kutatások azért is zárulhattak ellentmondásos eredménnyel, mert vagy kisebb csoportokat vizsgáltak csupán, vagy nem vettek figyelembe más tényezőket, amelyek hatással lehettek a COVID-19 súlyosságára.