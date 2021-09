A Moderna-vezér szerint eddig tarthat a pandémia

Németországban már jövő tavasszal véget érhet a koronavírus-járvány Jens Spahn egészségügyi miniszter szerint.

"Figyelembe véve, hogyan bővült az iparban a termelési kapacitás az elmúlt hat hónapban, a jövő év közepén elegendő oltásadag állhat rendelkezésre, hogy mindenkit beoltsanak a Földön. Az emlékeztető oltások szintén biztosíthatóak lehetnek a szükséges mennyiségben" - idézi a Reuters hírügynökség Bancel a svájci Neue Zürcher Zeitungnak adott nyilatkozatát. A cégvezető hozzátette, hamarosan már kisgyermekeknél is lehetővé válhat a védőoltás.

A Moderna vezérigazgatója szerint a jövő év második felére már lesz mindenkinek elegendő oltás a Földön.
Fotó: Getty Images

"Akik nem oltatják be magukat, természetes úton fognak immunizálódni, mivel a delta variáns rendkívül fertőző. Így végül hasonló helyzetben találjuk majd magunkat, mint az influenza esetében. Vagy beoltatjuk magunkat, és nyugodtan telik a telünk. Vagy ha nem tesszük, úgy kockáztatjuk a megbetegedést, illetve fennáll a veszély, hogy kórházban kötünk ki" - fogalmazott a Moderna vezérigazgatója. Az újság azon kérdésére, hogy ezek szerint a jövő év második felében visszatérhet-e az életünk a normális kerékvágásba, úgy válaszolt: "ahogy ma állnak a dolgok, azt hiszem, igen, egy éven belül."

Fél adag is elég lehet emlékeztetőnek

Bancel elmondta, számított rá, hogy a kormányok elérhetővé teszik majd a már beoltott emberek számára a harmadik, avagy emlékeztető oltásokat. Vitathatatlan ugyanis, hogy a kockázati csoportba tartozó, már régebben beoltott embereknek szüksége van ilyen jellegű frissítésre. Kitért rá ugyanakkor, hogy amennyiben az emlékeztető oltás csupán az eredeti adag felét tenné ki, úgy sokkal többen megkaphatnák. "A vakcinamennyiség a legnagyobb korlátozó tényező ma. Fél dózissal jövőre 3 milliárd adag vakcina állna rendelkezésre világszerte, nem csupán 2 milliárd" - mutatott rá.

A Moderna esetében az emlékeztető oltás összetétele azonos maradt, mint az eredeti oltóanyagé, aminek az az oka, hogy a cégnek nem volt elegendő ideje módosítani azt. "Jelenleg is teszteljük a delta variánsra optimalizált változatokat klinikai kísérletekben. Ezek adják majd a 2022-es emlékeztető oltás alapját. Ugyancsak vizsgálódunk a delta plusz béta irányába, amely a tudósok szerint vélhetően a következő nagy mutáció lesz" - árulta el Bancel. Kifejtette, cége az új oltóanyagok esetében is a meglévő gyártási infrastruktúrával dolgozik majd, és azok ára is azonos marad a mostanival.

