A járvány sújtotta országokért imádkozott Ferenc pápa

Ennyit hagyott a húsvéti ünnepből a járvány - kattintson a részletekért.

A koronavírus-járvány által leginkább sújtott országokért imádkozott Ferenc pápa húsvéthétfőn, kiemelve a családokról a kijárási korlátozások között is gondoskodó nők szerepét. Az egyházfő az apostoli palotában, a pápai lakosztály úgynevezett könyvtárszobájában olvasta fel beszédét, amelyet a Vatikán interneten közvetített. A beszédet a latin Mennyek királynője (Regina caeli) imádság követte, amely pünkösdvasárnapig helyettesíti az Úrangyala (Angelus) imát. Ezután a lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából áldását adta az üres térre.

Az édesanyákról sem feledkezett meg

Beszédében az egyházfő - ahogyan már a szombat esti vigílián is tette - ismét a Krisztus sírjához járuló nőkről szólt, akik fájdalmuk és szenvedésük ellenére sem veszítették el a reményt. "Életünk minden eseményét reménnyel kell szemlélnünk, még a legnehezebbeket is, amelyek tele vannak aggodalommal és bizonytalansággal" - mondta. A nők szolgálatát emelte ki a járványhelyzetben is: az egyházfő a "másokkal törődő" nőket, orvosnőket, ápolónőket, a rendfenntartó erőknél és a börtönökben dolgozó nőket, valamint a létfontosságú üzletekben dolgozó nőket említette.

Ferenc pápa a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett kijárási korlátozások miatt csak az üres a térre mondhatott áldást. Fotó: MTI/AP/Vatikáni Média/Andrew Medichini

Nem feledkezett meg az édesanyákról, lánytestvérekről, nagymamákról sem, akik családjukkal "otthon bezárva" a gyerekekről, idősekről, fogyatékkal élőkről gondoskodnak. Emlékeztetett arra is, hogy a kényszerített együttélés több nő számára erőszak és bántalmazás veszélyét is jelenti. Imádkozott a nőkért, hogy Isten erőt adjon nekik családjuk fenntartásához, valamint bátorságot útjuk folytatásához.

Az egyházfő imájáról biztosította a járványtól leginkább sújtott országokat, Olaszországot, az Egyesült Államokat, Spanyolországot, Franciaországot. "Sajnos a lista nagyon hosszú" - tette hozzá. A pápa vatikáni lakhelyeként ismert Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli misén arra kérte a politikusokat és kutatókat, hogy a "helyes utat" találják meg a népek számára, az életet és az egészséget választva a "pénz Istene", vagyis a kizárólagos anyagi-gazdasági érdekek helyett.



Ferenc pápa nagyszombat késő este felhívta a koronavírus-fertőzés egyik olaszországi gócpontjaként ismert Bergamo városa melletti, kevesebb mint hétezer lakosú Villa d'Alme ügyeleti számát, ahol az ott szolgáló Angel Bipendu orvossal és egyben szerzetesnővérrel beszélt. Megköszönte Angel nővér és kollégái munkáját. "Azt hittem, sürgősségi hívásról van szó, és meglepődtem, amikor a telefonáló azt mondta, hogy a Vatikánból telefonál és Ferencnek hívják!" - mondta el az orvos-szerzetesnővér.

