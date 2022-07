A nap képe: lesújtó állapotban a Velencei-tó

Általában erősen felhős lesz az ég, de hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulnak, főleg délután északnyugaton, illetve eleinte még keleten. Többfelé lehet zápor, zivatar. Élénk, erős északnyugati szél mellett 24, 33 fok közötti maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Szombaton hidegfronti hatás várható. Többen fejfájást, izomgörcsöket, illetve idegi feszültséget is tapasztalhatnak. Fokozódik az infarktusveszély, a szívbetegeket nagy terhelés éri. A szabadban a mért értékekhez képest csökken a hőérzet, szél rontja a komfortérzetet. Keleten eleinte még a kánikula is okozhat tüneteket. A légszennyezettség közepes, csökken. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: