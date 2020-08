Koronavírus: rontottak Spanyolország besorolásán

A péntektől hatályos határozat szerint Spanyolországban már nem alacsony, hanem "kevésbé súlyos" a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat. Emiatt az európai uniós tagállam sárga besorolást kapott Magyarországon. A koronavírus külföldről történő behurcolásának veszélye miatt elrendelt beutazási korlátozások július 15-én léptek hatályba. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolja az államokat, és ennek megfelelően rendelkezik az onnan érkezők határátlépésének korlátozásáról.

Már Spanyolország sem számít veszélytelennek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Piros besorolású országok

Azon országok, amelyek aktuális koronavírus-fertőzöttségi mértéke súlyos, piros jelzést kaptak. Ebbe a kategóriába tartozik az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Fehérorosz Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Ukrajna, továbbá a legtöbb ázsiai és amerikai, valamint az összes afrikai és ausztráliai ország.

Sárga és zöld besorolású országok

Azon országok, amelyek aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos, sárga jelzést kaptak. Európán belül ide tartozik Bulgária, az Egyesült Királyság, Norvégia, az Oroszországi Föderáció, Románia, a Szerb Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint péntektől Spanyolország is. Ebbe a kategóriába sorolták továbbá Japánt, a Kínai Népköztársaságot, az Egyesült Államokat és Kanadát is. Azokat az országokat pedig, amelyek sem sárga, sem piros jelzést nem kaptak, zöld kategóriába sorolták. Ebben az esetben az új típusú koronavírussal való aktuális fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés tehát vállalható.

Forrás: MTI

Ezek a szabályok

Koronavírus: ezeket jó tudni, ha Németországba utaznánk - kattintson!

Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a külföldiekre. A magyar állampolgárok a zöld jelzésű országokból kontroll nélkül léphetnek be. A sárga vagy piros jelzésű országból érkezőket viszont a határon egészségügyi ellenőrzés alá vonják majd 14 napos karanténra kötelezik. Ez alól kivételt az jelent az, aki a belépés megelőző 5 napban, 48 óra időeltéréssel készült két negatív koronavírustesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírustesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű országból való belépés esetén ehhez két negatív tesztre van szükség.

Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre viszont - a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében - nincs lehetőség. Az országok besorolását egyébként hetente felülvizsgálják, és szükség esetén a járványügyi helyzetnek megfelelően módosítják.

Ez vár ránk, ha most utazunk Görögországba - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!