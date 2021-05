Koronavírus: nem lesz egyszerű külföldre utazni

Komoly tortúrának néz elébe, aki külföldre készül, a világ legtöbb részén ugyanis nem beszélnek magyarul, ám az oltáshoz kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat kizárólag magyar nyelven állították ki az állami szervek - írja a Népszava. Mint azt a lap kiemelte, az elmúlt napokban megpróbáltak angol nyelvű igazolást szerezni, ám számos problémába ütköztek, és végül nem is jártak sikerrel.

Noha keresték az ügyben a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) és az operatív törzset is, nem kaptak választ. A Turizmus.com-nak Szabó Enikő helyettes országos tiszti főorvos viszont elmondta, hogy egy angol nyelvű formanyomtatványt kell kitölteniük az utazóknak, amelyet az NNK bocsát a rendelkezésükre. A dokumentum Szabó Enikő állítása szerint a legtöbb oltóközpontban elérhető, és rövidesen a koronavirus.gov.hu oldalról is letölthető lesz. Később a külügyminisztérium honlapján is megjelent egy formanyomtatvány, amelyet állítólag az osztrák beutazáshoz kell használni. A Népszava azonban rámutatott, ez teljesen máshogy néz ki, mint amit az NNK küldött a már említett turisztikai portálnak.

Fotó: Getty Images

A Népszava egyébként több háziorvossal, illetve oltópontokon dolgozóval is beszélt, akik nem tudtak semmiféle angol nyelvű iratról. Az egyik fővárosi rendelőben például úgy tájékoztatták őket, hogy szerintük a háziorvos csak magyar nyelvű igazolást adhat ki, "mivel a szakrendelőnek nincs szakfordítója".

Egy hét múlva talán gördülékenyebb lesz a rendszer

Miután sikerült letölteniük és kinyomtatniuk az igazolásmintát, ismét elmentek egy oltópontra. Bár az oltás szervezésében segédkező egyik katona rányomta a papírra a kórház pecsétjét, orvosi pecsétet vagy igazolást nem tudott adni. Másik oltóponton is próbálkoztak, ahol azt mondták nekik, jelenleg az oltópontokon is csak pénzért adhatnak ilyen igazolást, már ha egyáltalán van. "Úgy tudjuk, hogy tárgyalások vannak arról, hogy az angol nyelvű oltási igazolások az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül is elérhetőek legyenek, mivel az oltási igazolások kiállítása irtózatos terhet jelentene az oltópontoknak" - tájékoztatták a lapot, majd azt ajánlották nekik, várjanak legalább egy hetet, mert elképzelhető, hogy akkorra már gördülékenyebb lesz a rendszer.

Még nincs káosz, de nem könnyű a helyzet

A helyzettel kapcsolatban az egyik hazai utazási iroda vezetője úgy fogalmazott, hogy "nem állítom, hogy teljes a káosz, de azt igen, hogy nagyon nehéz eligazodni az információk között". Elmondása szerint az utazási irodák igyekeznek minden információt megadni, de végső soron az utas felelőssége, hogy beszerezze azokat az okmányokat, amelyek az adott országba való beutazását lehetővé teszik. "Az az érzésünk, mintha a magyar állam illetve annak illetékes szervei eleve le akarnánk beszélni a külföldi utazásról azokat, akiknek ez megfordul a fejében, azért, hogy felpörgessék a belföldi turizmust. Egy nem rutinos utazó, vagy olyasvalaki, aki nehezen tájékozódik az interneten, már emiatt sem indul el majd Horvátországba vagy Görögországba a szezon elején, hisz nehezen tudja kibogozni, hogy milyen nyelvű oltási igazolvánnyal mehet, illetve milyen friss legyen a PCR-tesztje" - tette hozzá az irodavezető.

