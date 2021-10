Koronavírus: jövő vasárnaptól így utazhatunk Angliába

A brit közlekedési minisztérium és az egészségügyi tárca közös pénteki bejelentése szerint október 24-én, vagyis jövő vasárnap új tesztelési szabályozás lép érvénybe. A rendelet értelmében a nemzetközileg elismert vakcinákkal teljesen beoltott, nem vörös kategóriás, vagyis a brit kormány által járványügyi szempontból nem kiemelten kockázatosnak tartott országokból érkezők számára megszűnik az angliai érkezés utáni második napig elvégzendő, kijelölt laboratóriumokba visszaküldendő PCR-teszt kötelme is. Ehelyett a jóval olcsóbb, néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt elvégzése is elégséges lesz. A gyorsteszthez szükséges készletet október 22-étől lehet megrendelni a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóktól. E szolgáltatók listája is október 22-én jelenik meg a kormányzati honlapon.

Változnak a beutazási szabályok az oltottakra vonatkozóan.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fényképpel kell igazolni az eredményt

Az angliai érkezés utáni gyorsteszt otthoni elvégzését a beutazók a gyorsteszt eredményéről készített fényképfelvétellel igazolhatják. A fotót - amelyen látszania kell a gyorsteszt-készlet megrendeléséhez tartozó referenciaszámnak is - annak az egészségügyi magánszolgáltatónak kell visszaküldeni az eredmény hivatalos igazolása érdekében, amelyiktől az utas a tesztet megrendelte. Ha a beutazók olyan angliai repülőtérre érkeznek, ahol működik gyorstesztek elvégzésére alkalmas szűrőközpont, előzetes megrendelés alapján ott is elvégeztethetik a koronavírus-szűrést.

Ez a teendő, ha pozitív a teszt

Ha a gyorsteszt pozitívnak bizonyul, akkor elkülönítésbe kell vonulni, és az eredményt egy PCR-teszt elvégzésével kell ellenőrizni. Ebben az esetben a PCR-teszthez szükséges készletet a brit állami egészségügyi szolgálattól (NHS) nhs.uk/coronavirus lehet ingyenesen megrendelni, vagy az Anglián belül hívható 119-es telefonszámon. Az Európai Unió országaiból - köztük Magyarországról - Angliába érkezők az EU digitális igazolásának bemutatásával tudják bizonyítani, hogy megkapták a COVID-19 elleni oltásokat.

A könnyítés feltételei

Fontos azonban megjegyezni, hogy csak azokra érvényes az angliai beutazási feltételek könnyítése, akik az Oxford/AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech- vagy a Moderna-vakcináit, ezek bármilyen kombinációját, vagy az egykomponensű Janssen-oltóanyagot kapták meg az angliai érkezés előtt legalább 14 nappal. A 14 napos időszakot nem az utolsó oltási dózis beadásának napjától, hanem a következő naptól kell számolni.

