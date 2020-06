Kell-e félnünk a repülőgépen a koronavírustól?

Teljesen érthető, hogy egyre több embert fogalkoztat a kérdés, miszerint kell-e tartani a megfertőződéstől például egy repülőgépen. A témakör végére Jean-Brice Dumont, az Airbus mérnöke tett pontot, ugyanis közölte, hogy a légiközlekedésben bevezetett egészségügyi intézkedésekkel minimálisra csökkenthető annak az esélye, hogy valaki egy légi járaton fertőződjön meg az új típusú koronavírussal.

Minimális a megfertőződés esélye a repülőgépeken. Fotó: Getty Images

Ez véd minket a repülőgépen

A repülőgépeken több évtizede használnak olyan HEPA-szűrőket, amelyekkel a baktériumok és a vírusok 99,9 százalékát ki lehet szűrni, valamint a kabinban lévő levegő áramoltatása is segít a fertőződés elkerülésében. A levegő 2-3 percenként lecserélődik - magyarázta a szakértő. A friss levegőt - a már bent lévővel keverve - átengedik a HEPA-szűrőn, majd a plafontól a lábtér felé áramoltatják. Így kicsi az esélye, hogy az egymás mellett ülő utasok átadják egymásnak a koronavírust vagy más kórokozókat, az előttük ülőt pedig a magas háttámla védi. A szakember szerint épp ezért nincs sok értelme annak, hogy a gépeken üresen hagyják a középső üléseket.

Tökéletes biztonság nincs

A szakember felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a repülőgépek légtisztító rendszere önmagában még nem elég afertőzéselkerüléséhez. Továbbra is nagyon fontos, hogy a légitársaságok folyamatosan tisztítsák az utasteret, az utasoknak pedig kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Mérni kell továbbá a felszálló utasok testhőmérsékletét is, hogy tovább csökkenhessen annak kockázata, hogy koronavírus-fertőzött utazzon a gépen. "Tökéletes biztonság nincs, nem volt, és nem is lesz" - jegyezte meg a szakértő.

