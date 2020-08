A biztonságos strandolás öt alapszabálya

"Nyaralás közben az agyunk szabadság-üzemmódban van, sokszor ez a veszély forrása" - olvasható a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának közleményében, a legtöbb vízi baleset ugyanis kikapcsolódás okozta figyelmetlenségből adódik. A szabályok szinte mindenki számára egyértelműek, nyaralás közben mégis megfeledkezünk róluk. A VMSZ és az UNIQA ezért közösen összegyűjtötte a leggyakoribb balesetek forrásait, amelyeket tudatosítva felhőtlenül élvezhetjük a strandolás minden pillanatát.

Koronavírus: el lehet kapni a vízben? Bár a koronavírus még nem tűnt el, az élet - természetesen a megfelelő óvintézkedések megtartása mellett - világszerte kezd visszatérni a rendes kerékvágásba. Egyebek mellett újranyitnak a strandok, és egyre többen utaznak természetes vizek mellé, hogy kipihenjék az elmúlt időszak fáradalmait. Felmerülhet tehát a kérdés: mennyire vagyunk biztonságban a habok között, elkaphatjuk-e a SARS-CoV-2-t fürdőzés, úszás közben? A választ itt olvashatja.

A nap a barátunk és az ellenségünk

Mielőtt leterítjük a törölközőt az árnyékba, gondoljuk át, merre halad majd a nap a következő órákban. A strandos balesetek között továbbra is első helyen szerepel a napégés és a napszúrás, amelyek viszont egyszerűen elkerülhetőek lennének. Amellett, hogy a saját pihenőhelyünket az árnyékban tartjuk, figyelmeztessük erre a környezetünket is, és ha a szomszédos törülközőn alszik valaki a tűző napon, bátran ébresszük fel még azelőtt, hogy komolyabb égési sérüléseket szenvedne.

A strandon sem éri meg a sárdobálás

A balatoni strandolás egyik gyakori balesete a szemsérülés, amely főleg az iszapdobálás áldozataira jellemző. A fiatalok imádják, az idősek gyűlölik - és nem véletlenül. A tapasztaltabbak már tudják, hogy a Balaton alján lévő iszap nagyon sok apró kaviccsal és kagylódarabbal van tele, amit nem minden esetben veszünk észre a tenyerünkben. A vízimentők beszámolói alapján az iszapdobálás soha sem veszélytelen, így ha nem szeretnénk a szemészeten tölteni a nyaralásunkat, válasszunk biztonságosabb módot a vízben szórakozásra.

Az unikornis nem drágább, mint az életünk

A felfújható vízi játékok mindig is népszerűek voltak, de a személyes biztonságunkat soha ne kockáztassuk értük. Minden strandeszközt könnyen elfújhat a legenyhébb szellő is, de a nyílt vízre úszni értük szintén balesetveszélyes. Még ha jó úszók vagyunk is, akkor se iramodjunk utána, és ha gyerekek szeretnék megmenteni kedvenc játékukat, azt minden esetben akadályozzuk meg. Soha ne ússzunk a bóján túlra!

A felfújható vízi játékok könnyen veszélyessé válhatnak, ha a szél elsodorja őket. Fotó: Getty Images

Kérjünk mielőbb segítséget!

A vízimentők egyik legfontosabb tanácsa, hogy minden esetben hívjunk segítséget, ha észleljük a bajt. Amikor megérkezünk a strandra, keressük meg a szemünkkel a vízimentők megfigyelőpontját, és baleset esetén minél több embernek jelezzük a környezetünkben, hogy mi történt. Próbáljunk meg nem pánikba esni, és lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy a baleset helyszínén maradjon valaki. Nem is gondolnánk, hogy ezek az apró intézkedések akár ember életeket is menthetnek.

Érdemes előre gondolkozni

Az UNIQA Biztosító adatai alapján a pandémia az élet több területén elővigyázatosabbá tette az embereket. A vállalkozások személyi biztosításokat kötöttek a munkatársakra, a vakációzók között pedig egyre népszerűbb a belföldi utasbiztosítás, amely egy nyaralás esetén napi 60 forintba kerül.