13 ország 1100 nagyon idős - 105 év feletti - lakosának adatait elemezve arra jutottak a kutatók, hogy akár 130 évig is élhetnének az emberek. Eredményeiket a Royal Society Open Science tudományos lap szerdai számában mutatták be.

Akár 130 évig is élhetnének az emberek. Fotó: Getty Images

Az orvostudomány fejlődésétől is függ

Mutatjuk, mi a hosszú élet titka a legidősebb férfi szerint. h i r d e t é s

Az emberi élet hosszának határát régóta vizsgálja a tudomány. A legújabb elemzés szerint, hanem stagnál. A Svájci Műszaki Egyetem (EPFL) statisztikaprofesszora, Anthony Davison szerint 110 éves kor felett már ugyanannyi esélyünk van arra, hogy a következő születésnapunkat is megérjük, mint arra, hogy valamikor az év során meghalunk. Tehát mindkét esemény valószínűsége 50 százalék.

Nemrég még azt az elméletet alátámasztó tanulmányok születtek, hogy az emberek akár a 150 évet is megérhetik. Az új kutatás viszont jóval szélesebb statisztikai alapon nyugszik, mint az eddigi vizsgálatok - mutatott rá Davison. Figyelembe vették továbbá olyan olasz állampolgárok adatait is, akik 2009 és 2015 között legalább 105 évesek voltak. Csak nagyon keveseknek sikerül 110 évig élni, de valószínűleg a jelen évszázad során lesznek emberek, akik a 130 évet is megérik - mondta Davison, aki szerint ez az orvostudományi és a társadalmi fejlődéstől függ.

Eddig egyébként Jeanne Calment-é a leghosszabb élet rekordja: a francia nő 1997-ben, 122 évesen hunyt el. Rekordjának megdöntésére a japán Kane Tanaka esélyes, aki jelenleg 118 éves.