Koronavírus: "reméljük, az emberek tanulnak belőle"

Koronavírus: mire jó afokhagymaés a citrom? Távolságtartástól a gyakori kézmosásig több óvintézkedés is bizonyítottan segíti az új típusú koronavírus terjedésének lassítását. A közösségi médiában és egyéb fórumokon ugyanakkor bőven találkozhatunk olyan megelőzési tanácsokkal is, amelyek már kevésbé megalapozottak tudományosan. Részletek itt.

A társaság, hasonlóan a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadások után végzett munkájához, most olyan dolgokat, fotókat és a helyi lakosok személyes tárgyait gyűjti, amelyek a koronavírus-járványt dokumentálják - adta hírül a The Guardian brit napilap. "Ez történelem, amelyre mindenki vissza fog tekinteni. Reméljük, hogy az emberek képesek lesznek tanulni belőle, és jobban fel lesznek készülve egy ehhez hasonló eseményre a jövőben. Továbbá képesek lesznek jobban kezelni" - idézte a brit lap Margi Hofert, a múzeum igazgatóját.

Egészségügyi maszkot viselő ápoló a Los Angeles-i Children's Hospital előtt. Fotó: Getty Images

Március közepén kezdték meg a gyűjtést

A "koronavírus-gyűjtemény" ugyanazt a mintát követi, mint a szeptember 11-i, amelyben tárgyak, felvételek, a lakossággal és a világgal kapcsolatos történetek sorakoznak. A járvány esetében azonban az egészségügyre, a gyógyításra, az otthonra, a karantén alatti életre és a közösségi távolságtartásra összpontosítanak. "Március közepén kezdtük meg a gyűjtést. Már akkor tudatában voltunk annak, mely tárgyak - kézfertőtlenítő, maszkok, kesztyűk - lehetnek fontosak a gyűjtemény számára, de ez mára már egy jóval nagyobb történetté fejlődött, amelyet korábban el sem tudtunk képzelni" - magyarázta az igazgató.

A gyűjtemény már meglévő darabjai között van Alan Balackiról, a múzeum egyik kurátoráról készült fotó, amelyen egy varrógépen arcmaszkokat készít. Az üzletek, amelyek bezárni kényszerültek, mind valamilyen különleges felirattal tájékoztatták vásárlóikat. Ezeket is gyűjtik a múzeum számára.

Emberek védőöltözetben

Stephen Harmon fotós a megapolisz üres utcáiról készült felvételei is a múzeumhoz kerültek. "Fotórészlegünk kurátora kapcsolatban áll az utcai fényképészekkel, akik készek érdeklődésre számot tartó felvételeket készíteni. Emberek védőöltözetben, akik tanúi azoknak a történeteknek, amelyek arról szólnak, milyen most New Yorkban élni" - tette hozzá. Az összegyűjtött tárgyak között vannak olyanok is, amelyek a válság idején tapasztalt kreativitást mutatják be és azt, hogy a karantén idején milyen műalkotások születtek.

Sötétbarna lett a bőre két kínai koronavírusos betegnek - az nlc.hu cikkéből kiderül, mi állhat a jelenség hátterében.