Elképesztő ötlet segíthet legyőzni a rákot

A fonálférgek rendkívül alkalmazkodóképes állatok. Jellemzően a talajban és egyéb környezeti élőhelyeken fordulnak elő, illetve bizonyos esetekben az emberi szervezetben is megtelepszenek. Kifejezetten érdekes fajuk az Anisakis simplex, amely általában tengervízben él, de a tápcsatornába kerülve az embert is képes kolonizálni. Ami pedig még izgalmasabb, hogy szokatlanul vonzzák a ráksejtek – olvasható a japán Oszakai Egyetem közleményében. Mint azt Wildan Mubarok, az egyetem kutatója kifejtette, „az A. simplex érzékeli a rákot, méghozzá valószínűsíthetően a rák szagát felismerve, majd hozzá is kapcsolódik a rákos szövetekhez.” Mindezek nyomán a kutatókban felmerült a kérdés, hogy vajon lehetséges-e felhasználni az apró férgeket arra, hogy közvetlenül a ráksejtekhez juttassanak el rákellenes hatóanyagokat a testen belül.

A kifejlett Anisakis simplex mérete a 20-30 millimétert éri el csupán. Fotó: Getty Images

Első lépésként kifejlesztettek egy rendszert, amelynek segítségével védőréteget tudnak a férgek köré vonni. Többféle olyan oldatba mártották be az állatokat, amelyek együttesen egy gélszerű réteget alkottak azok testének felszínén. Az alig 20 perc alatt létrejövő különleges bevonat vastagsága mindössze a milliméter századrésze. „Az eredmények magukért beszélnek. A burok nem befolyásolta a férgek túlélési esélyeit, illetve elég rugalmas ahhoz, hogy megőrizze a mozgási szabadságukat és természetes képességüket, hogy számukra vonzó szagok és kémiai jelek után kutassanak” – árulta el Szakai Sindzsi, a kísérletről a Materials Today Bio című folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője.

A kutatók ezután egyéb funkcionális vegyületeket is hozzáadtak a férgek védőrétegéhez, amely így már megóvta azokat az UV-fénytől és a hidrogén-peroxidtól egyaránt. Mi több, a burok olyan rákellenes szerekkel is felszerelhető, amelyeket aztán az állatok egyfajta rakományként eljuttathatnak a ráksejtekhez – ahogy azt laboratóriumi körülmények között meg is tették. „Felfedezésünk arra utal, hogy a fonálférgeket potenciálisan alkalmazhatjuk arra, hogy hasznos szállítmányt vigyenek magukkal meghatározott célpontok széles köréhez a jövőben” – hívta fel a figyelmet Mubarok. A bevonatként használt hidrogél – alakíthatósága révén – nemcsak rákellenes gyógyszerek szállítását teszi lehetővé, hanem egyéb területeken is kiaknázható, például arra, hogy hasznos baktériumok megtelepedését segítse elő.