Egyre nagyobb gondot okoz ez a poloskafaj

Ahogy arról a magyar Nemzet beszámol, a legnagyobb veszélyt Európa-szerte a tölgycsipkéspoloskák jelentik, ezek ugyanis bizonyos erdők egészségét is veszélyeztethetik, ráadásul nincs hatékony ellenszer ellenük. De a csipkéspoloskákra is érdemes odafigyelni, ezek ugyanis szúrásaikkal az embernek is kellemetlenségeket okozhatnak.

A nyitott ablakon át nem várt látogatók érkezhetnek a lakásba. Fotó: Getty Images

A poloskák a növényeken nagy tömegben vannak jelen, ami azt jelenti, hogyha a lakóövezetben levő fákon jelennek meg, akkor az otthonunkba is bejuthatnak - ezt már Kóbor Péter poloskaszakértő, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos munkatársa nyilatkozta a lapnak.

Hogyan kerülnek a poloskák a lakásba?

A szakember kifejtette: célzottan nem mennek be a lakóházakba, leginkább úgy kerülhetnek be, ha a növényekről behullanak vagy befújja őket a szél. Kóbor Péter elmondta azt is, hogy a csipkéspoloskák fajai kifejezetten növényevők, nem emberi vérrel táplálkoznak, de próbaszúrásuk - így keresik, hogy azon az élőlényen, ahová kerültek, tudnak-e táplálkozni - kellemetlen.