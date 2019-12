Egy szaloncukortól is kiakad a szonda

Az ünnepek környékén - köszönhetően például a konyakos, rumos édességeknek - azok alkoholszintje is megemelkedhet, akik egyébként csak üdítőt isznak, de vajon ennyi is elég, hogy elvegyék a jogosítványt? Most kiderül!

Magyarországon jó pár éve zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel szemben, ezért a karácsony közeledtével joggal merül fel sokakban a kérdés, hogy a különböző alkohollal készülő ételek fogyasztása megengedett-e vezetés előtt. Lehet gond abból közúti ellenőrzés során, ha rumos kókuszgolyót, boros mártással leöntött húst vagy hasonlót eszünk, vagy ezek alkoholtartalmát nem mutatja ki a szonda? Ennek járt utána az Index Erdélyi Róbert, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkárának segítségével. Ilyen hatással van az alkohol az agyunkra Az alkoholfogyasztás egész szervezetünkre, tehát agyunkra, illetve agyunk működésére is hat. Ennek köszönhetőek többek között a másnaposság egyes igen kellemetlen tünetei is. Részletek itt. A szerkesztőség tagjai a helyszínen pálinkás csokoládét, konyakmeggyet, rumos-kókuszos bonbont, rumos csokit, párizsi kockát, rágót, szájvizet, gesztenyemasszát, bormártást és dupla adag sütőrumba áztatott trüffelt kóstoltak. Majd ezek után 1-2 perccel megfújták a szondát, ami a bormártásra, pálinkás csokira, bonbonra és párizsi kockára jelzett be, előbbinél mutatta a legmagasabb értéket. A tesztet megismételték 5-10 perccel később, addigra viszont nagy meglepetésre egyszer sem sípolt a szonda. Ebből levonható a következtetés, hogy mértékkel nyugodtan lehet fogyasztani az alkoholos ételekből, mert valószínűleg nem kell büntetéstől tartani. Az élelmiszereken túl Kiderítették, mi az igazság két másik városi legendával kapcsolatban is: nevezetesen, hogy a szélvédőmosó-folyadék és szájvíz is kiakaszthatja-e az alkoholszondát. Bebizonyosodott, hogy igen! Ha esetleg rendőri ellenőrzés előtt használjuk az ablakmosót, a belélegzett alkoholgőzt kimutatja a szerkezet, és a toroköblögető utáni alkoholszint is jelentős volt. Erdélyi Róbert azonban mindenkit megnyugtatott, hogy ilyen esetben nem kell a legrosszabbtól tartani, mert további vizsgálatokkal kiszűrhető, hogy valódi alkoholfogyasztás áll-e az eredmény hátterében. A rumos szaloncukorra bejelezhet a szonda, de csak közvetlenül azután, hogy megettük. Fotó: iStock Hogyan zajlik az szondáztatás? Nemcsak sima közúti ellenőrzés során, de egy koccanásos balesetnél is a rendőri intézkedés része az alkoholszonda használata. Ilyenkor megkérdezik, hogy az elmúlt 12 órában fogyasztott-e az illető alkoholt. Ezután először passzív módban, a fújócső nélkül produkálhat valaki egy pozitív mintát az ellenőrzésen. Utána az aktív üzemmódban felkerül a fúvóka, és ezzel számszerűsíti a szonda az értéket. "Az elektromos alkoholteszterek, amik az utakon vannak a kollégáknál, kalibrálva vannak, de ha a sofőr 0,10 mg/l alkoholszint fölötti értéket produkál az eljárás folyamán, akkor a kapitányságon vagy néhány esetben a járőröknél található hiteles légalkoholmérő berendezés értékei lesznek a mérvadóak" - mondta Erdélyi az Indexnek.

Ha jelez a szonda, és 30 percen belül el tudnak jutni egy rendőrkapitányságra, akkor egy hiteles légalkoholmérővel is tesztelnek. Ezzel nemcsak a szájban és a garatban lévő, hanem a tüdő középső részében található levegő is vizsgálható. Ha ezt fél órán belül nem lehet elvégezni, vagy a sofőr ellenkezik (esetleg nincs olyan állapotban), akkor pedig végső esetben marad a vizelet- és vérvizsgálat.