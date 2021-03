Tévhitek a ráncokkal kapcsolatban, amiket felejtsünk el

A bőr öregedése -sajnos - egy természetes folyamat, amely ellen hatékonyan küzdeni lehet ugyan, megállítani azonban nem igazán tudjuk. Az első jeleket viszonylag korán, akár huszonévesen is felfedezhetjük az arcunkon, hiszen ebben a korban már lassulnak a bőrben zajló élettani folyamatok, és kezd megváltozni a szerkezete is. Megjelennek az első szarkalábak és barázdák, amelyek idővel mélyebb ráncokká válnak.

A háttérben az áll, hogy azoknak az anyagoknak a mennyisége, amelyek simává és feszessé teszik a testünk felszínét borító szöveteket, csökkenni kezd. A kollagén- és elasztinszint például évente 1 százalékkal lesz alacsonyabb, de a sejteket kötőanyagként körülvevő hiarulonsav termelődése is visszaesik, ezáltal a bőrünk elveszti a teltségét és a feszességét. Először csak a szem alatti nevetőráncok, vagy a homlokon, valamint az orr és a száj mellett található mimikai ráncok mélyülnek el, később azonban az arcbőrünk szinte mindenhol elveszti a rugalmasságát. Mindenesetre megelőzéssel és gondos bőrápolással sokat tehetünk azért, hogy időben kitoljuk a mély ráncok megjelenését, és mérsékeljük a mennyiségüket. Ehhez azonban néhány tévhittel érdemes leszámolni.

Tévhit: A ráncokkal elég akkor foglalkozni, ha már megjelentek az arcunkon

Sajnos a megfelelő bőrápolási rutin kialakítását, és ezzel együtt a ráncképződés megelőzését nem lehet elég korán kezdeni. Már fiatalon tudnunk kell, milyen bőrtípusba tartozunk, ki kell kísérletezni, milyen termékekkel tudjuk hatékonyan tisztítani és táplálni a bőrünket ahhoz, hogy a jó kondícióját minél hosszabb ideig megőrizzük. A szakemberek azt ajánlják, hogy a tizenévesek is használjanak olyan krémeket, amelyek segítenek védekezni a nap káros sugaraival szemben, de az sem túlzás, hogy nappali és éjszakai arcápolókat is bevessenek a majdani ráncok elleni küzdelemben.

Tévhit: Elég a bőrünket kívülről ápolni

Óriási tévedés, hogy ha mindennap jó alaposan bekrémezzük a bőrünket, már mindent megtettünk, amit csak lehetett. Hiszen az életmódunkkal, és a helytelen táplálkozással is rengeteg ráncot előidézhetünk! Az úgynevezett oxidatív stressz, amely tulajdonképpen a szervezetünkben lévő szabad gyökök hatására bekövetkező sejtromboló folyamatot jelenti, ugyanis erőteljesen károsítja a bőrünket, ez pedig nemcsak korai öregedéshez, hanem súlyos betegségekhez, például bőrrákhoz is vezethet.

A krémek mellett a helyes életmód is segíthet megőrizni bőrünk egészségét. Fotó: Getty Images

A nikotin és a kátrány az egyik legismertebb előidézője ennek a folyamatnak, ezért ha szeretnénk megőrizni fiatalos megjelenésünket, azonnal le kell tenni a cigarettát, de legjobb, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Az oxidatív stressz ellen antioxidánsok segítségével vehetjük fel leghatékonyabban a küzdelmet, hiszen ezek képesek semlegesíteni a szabad gyököket. Antioxidánsokat pedig a friss gyümölcsök és zöldségek tartalmaznak nagy mennyiségben, ezért a bőrünk érdekében is érdemes egészségesen étkeznünk. Emellett ne felejtsük el, hogy nemcsak kívülről, hanem belülről is hidratálni kell magunkat. A bőrünk számára is úgy tudjuk biztosítani a megfelelő nedvességtartalmat, ha elég folyadékot iszunk.

Tévhit: A genetika mindent visz!

Persze, számít, hogy mit örököltünk a családtagjainktól, de csak korlátozott mértékben. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a ráncok egyik legfontosabb előidézője a napfény. Szakemberek megállapították ugyanis, hogy a bőr idő előtti öregedéséért 80 százalékban az UV-sugarak károsító hatása a felelős. És itt sajnos nemcsak a nyári napfürdőzésekre kell gondolni. Az arcunkat gyakorlatilag egész évben éri a fény, azaz a káros ultraviola-sugárzásnak minden évszakban ki van szolgáltatva. Ráadásul sajnos az UVA-, és az UVB-sugarak is rendkívül pusztító hatásúak. Az UVA-sugarak felhőkön és az üvegfelületeken, azaz az ablakokon is áthatolnak, a bőr sejtjeit a kollagén fokozott lebontására serkentik, de a korai bőröregedés mellett akár melanómát is okozhatnak. Az UVB-sugaraknak ugyan szép barnaságot köszönhetünk, közben azonban károsítják a sejtek DNS-ét is. A fényvédelem tehát nemcsak a ráncosodás miatt fontos, hanem azért is, hogy a bőrünk egészséges maradhasson.

Tévhit: Minél több krém, annál jobb!

Bár ilyen egyszerű lenne! Hiszen akkor nem lenne más dolgunk, minthogy egész nap különböző bőrápolókkal kényeztessük magunkat. A túl sokféle krém egyidejű használata azonban kockázatokat is magában rejt, hiszen az esetleges mellékhatások összeadódhatnak, ami irritációhoz, vagy akár egyenesen különböző gyulladásokhoz is vezethet. Ráadásul a bőrünknek is szüksége van pihenésre, ehhez pedig az kell, hogy mindössze néhány, jól kiválasztott terméket kenjünk rá.

Tévhit: A rendszeres sportolástól megereszkedik a bőrünk

Sokan úgy képzelik, hogy a futás, vagy az ugrálás, tánc, aerobic is öregítheti a bőrünket, hiszen a folyamatos mozgás azt idézheti elő, hogy elveszti a rugalmasságát, és megereszkedik. Nos, ettől ne féljenek a mozogni vágyók! A kollagén- és az elasztinszint lassú csökkenése ugyanis egyáltalán nem függ össze azzal, hogy sportolás közben a bőrünk is rázkódik. Épp ellenkezőleg: a rendszeres testmozgásnak inkább fiatalító hatása van. A felgyorsult vérkeringés, valamint az izzadás ugyanis gyorsítja az egész szervezetünk, ezáltal a bőrünk méregtelenítő folyamatait is!