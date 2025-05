Stílusos egészségőr – teszteltük a Huawei új okosóráját

Egyszerre könnyű és nehéz dolga is van annak, aki manapság cserélné le hagyományos óráját egy okoseszközre. Egyrészt se szeri, se száma a piacon elérhető típusoknak, így bőven tudunk válogatni aszerint, hogy milyen funkcióit használnánk, illetve hogy mekkora összeget bír el a költségvetésünk. Másrészt viszont könnyű elveszni a kínálatban annak, aki nem használt még ilyen eszközt és nem tudja, mit várhat tőle 2025-ben. Hogy egy termék ezek között kitűnhessen, bizonyos aspektusra kiemelt figyelmet kell fordítani, és tényleg nagyot kell abban alkotni. A napokban polcokra kerülő Huawei Watch 5 jól láthatóan az egészségmegőrzésre fókuszál, és szolgáltatás és kezelés tekintetében is olyan újdonságokat tartogat, amelyek új szintet képviselnek a piacon. Egy hétig használhattunk egy tesztpéldányt, összegyűjtöttük a vele kapcsolatos tapasztalatainkat.

Egészségfelmérés egy gombnyomásra

A Huawei alig több, mint fél évvel ezelőtt mutatta be a Watch GT 5 sorozatát, az új óra pedig megjelenésében is nagyon hasonlít elődjére, jónéhány funkciója azonban túlszárnyalja azt, és valódi generációváltásnak érződik. Szerkesztőségünk egy szőtt díszítéssel ellátott, bőrhatású, barna szilikon szíjas változatot vehetett át, amit egyébként könnyen, egy kattintással eltávolíthatunk és cserélhetünk ki például egy sportosabbra, ha épp arra lenne szükségünk. A férfias csuklóra illő, 46 mm-es óraház meglepően könnyű, köszönhetően annak, hogy a repülőgépiparban is használt titánból készült. A leírás szerint ez nem csak strapabíróbb az okosórákat leggyakrabban borító rozsdamentes acél váznál, de nagyjából 45 százalékkal könnyebb is, így a készülék ideális társ lehet sportoláshoz, nem hátráltat a plusz súly a mozgásban, és a kisebb koccanásokat is gond nélkül túlvészeli. Persze ez utóbbit nem mertük tesztelni a tesztpéldányon, de masszív kialakítása valóban „golyóálló” érzetűnek hat.

Elemzi az edzésünket, figyeli az alvásunkat, de még véroxigénszintet és EKG-t is mérhetünk vele. Fotó: Huawei

A külcsín után jöjjön a belbecs. Ahogy az előző szériáknál, úgy a Watch 5 esetében is a Huawei Egészség alkalmazást kell letölteni és telepíteni a telefonunkra. Ezt követően a szokásos engedélyeztetési eljárások következnek, illetve meg kell adunk néhány adatot magunkról – nemünket, testsúlyunkat, magasságunkat – ahhoz, hogy az applikáció személyre szabott ajánlatokat is tehessen a mozgásunkat illetően.

A hétköznapi használat során a Watch 5 hoz mindent, amit egy kategóriájában induló okosórától elvárhatunk: számolja a lépéseinket és méri a napi aktivitási szintünket, az applikációból egy sor adatot olvashatunk ki arról, hogy aznap edzettünk-e, hogy milyen volt a napi pulzusszámunk, mennyit álltunk vagy ültünk. Ha túl hosszú időt töltünk a számítógép előtt görnyedve, javasolja, hogy álljuk fel és mozgassuk át magunkat - ez számomra tényleg hasznos volt, hiszen nem ritkán órákig hajlamos vagyok mozdulatlanul meredni a kijelzőre. A szorgalmasabbak az étrendjüket és az elfogyasztott italok mennyiségét is könnyen dokumentálhatják, az óra pedig arra is figyelmeztet, ha nem ittunk eleget. A kijelző a nappali világosságban is jól kivehető, és ha nem kapcsoljuk be a folyamatos üzemelést, csuklónk mozgásakor érzékeli, ha rá akarunk pillantani, majd visszakapcsol energiatakarékos üzemmódba.

Az egyik fontos különbség, amit a korábbi szériával összehasonlítva észrevehetünk, a két fizikai gomb közé beékelődött érzékelő. Ezzel aktiválható az úgynevezett X-TAP technológia, ami a készülék talán legnagyobb újdonsága. Rendszerint az okosórák alján helyezkedik el egy szenzor, amely a csuklónkról mért adatok alapján mutat különböző értékeket az egészségünkről: például a pulzusszámot, bizonyos típusok esetén akár a vérnyomást is. A Watch 5 esetében ugyanakkor ujjbegyből is képes az eszköz mérni, amihez egyszerűen csak rá kell helyeznünk a mutatóujjunkat az érzékelő felületére, és a visszaszámlálás után követni a képernyőn megjelenő utasításokat. Az óra megméri többek között a szívritmusunkat, a véroxigénszintünket, stressz-szintünket, a bőr hőmérsékletét, EKG-t néz és a légzőszerveink egészségét is véleményezi. Képes továbbá az úgynevezett szívfrekvencia-variabilitás (HRV) mérésre is, amivel feltérképezhető a szív válaszkészsége és általános egészségének állapota. Persze az óra is figyelmeztet rá, hogy ezek a mérések nem helyettesíthetik az orvosi rendelőkben végzett, komolyabb vizsgálatokat, ahogyan maga a termék semk orvostechnikai eszköz. Felhívhatják ugyanakkor a figyelmet olyan elváltozásokra (például szívritmuszavarra), amelyekkel mindenképpen javasolt felkeresni egy orvost.

A szokásos érintőképernyős használat mellett az óra jobb felső részén egy apró koronát tekerve is lapozgathatunk a készülék menüjében, vagy görgethetünk a felugró üzenet szövegének végére. Van azonban más lehetőség is a vezérlésre azoknak, akik nem szeretik összefogdosni a kijelzőt: az egyébként eSIM képes óra másik nagy újdonsága a gesztusvezérlés, amely lehetővé teszi, hogy ujjunk apró mozdulataival utasításokat adhassunk az eszköznek. Mindez jól jöhet például akkor, ha egy értekezlet kellős közepén kapunk egy hívást, amelyet nem szeretnénk látványosan, a telefonunkat nyomkodva elutasítani. De nagy segítség lehet például vezetés közben is, hiszen így a kezünket sem kell levennünk a kormányról. Kipróbáltuk ezt is, egy rövid kalibrálást követően jól működik, bizonyos szituációkban valóban nagyon hasznos lehet.

Az üzemidőre sem lehet panasz: négy nap közepesen intenzív használat után csökkent csak 30 százalék alá az óra, amelyet a hozzá adott, mágneses gyűrűre helyezve tudtam feltölteni, nagyjából egy óra alatt. Persze a mindig aktív (always on display) kijelző, illetve a fokozott használat valószínűleg sokkal gyorsabban lemeríti, összességében azonban az óra azoknak is nyugodt szívvel ajánlható, akiket a rendszeres töltési igény riaszt el az okoseszközöktől.

Összefoglalva a Huawei Watch 5 kimondottan ajánlható azok számára, akik fontosnak tartják az egészséges életmódot, és nem csupán egy aktivitásmérőre vágynak, de rendszeresen monitoroznák egészségi állapotukat, kielemeznék alvásukat vagy akár az étrendjüket. A hosszú üzemidőnek köszönhetően az analóg órákhoz szokott embereknek is segítheti az átállást az okoseszközökre, hiszen nem kell bosszantóan sok időt töltenie a töltőállomásra dokkolva. Külsőségeiben az elegáns és a sportos viselet kedvelőinek is megfelelő lehet, az új funkciók tekintetében pedig egy határozott előrelépés abba az adatalapú jövőbe, ahol mindenki pillanatok alatt felmérheti és kielemeztetheti az egészségi állapotát.