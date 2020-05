Magas vérnyomás, magas koleszterin, reflux: segíthet a tárkony

Az emésztés segítője

A tárkony segíti az emésztést, megnyugtatja a háborgó gyomrot, megakadályozza a refluxot, és segíti a máj munkáját, valamint az epe termelődését is. Ezért érdemes akkor tárkonyt fogyasztani, ha a nagy lakomázások miatt nehéznek érezzük magunkat, esetleg túl sok zsíros ételt fogyasztottunk.

Hatékony nyugtató

A tárkony a betegségekből felépülőknek, műtét után lábadozóknak is hasznos lehet, mert kíméletesen fokozza az étvágyat, így sokkal könnyebben biztosíthatjuk a szervezetünkben a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen tápanyagokat.

Ismerjük meg a tárkonyt! Már a legkorábbi magyar receptgyűjtemények is megemlítik, a hagyományokat legjobban őrző erdélyi gasztronómiának pedig máig kedvelt fűszere. Érdemes újra felfedezni! Kattintson!

A tárkonyban található vegyületek nyugtató hatásukról is ismertek, ezért a tárkonyos ételek vagy a tárkonyból készült tea a stressz elleni küzdelemben is a segítségünkre lehetnek. Akkor is érdemes tárkonyteát inni, ha az állandó feszültség és aggodalmaskodás miatt már aludni sem tudunk.

A tárkony nemcsak egy egyszerű ételízesítő, hanem gyógynövény is (fotó: 123rf)

Teaként is fogyaszthatjuk?

A tárkonytea készítéséhez forrázzunk le két deci vízzel egy evőkanál szárított tárkonyt, fedjük le, majd tíz percig hagyjuk állni. Szűrjük le, és mézzel édesítve kortyolgassuk el naponta két alkalommal. A tárkonytea azoknak is megfelelő lehet, akik a koffeintartalmú italokat nem bírják.

Vessük be magas vérnyomás ellen is

A tárkonyban található antioxidánsok segítik a szív és a vérerek egészségének megőrzését, a vegyületei pedig a magas koleszterinszint ellen vannak jó hatással. Mivel nyugtató, lazító és stresszoldó hatásai is vannak, amagas vérnyomáselleni küzdelemben is jó szövetségesünk lehet.

Fájdalomcsillapító

A friss tárkonylevél (melyet mi magunk is megtermelhetünk a fűszerkertünkben vagy akár a balkonon) a fog- és ínybetegségek nagyszerű ellenszere. A tárkonyban ugyanis megtalálható egy eugenol nevű vegyület, mely zsibbasztó és fájdalomcsillapító hatású. Az alaposan megmosott leveleket egyszerűen rágcsáljuk el! Különösen előnyös ez akkor, ha fáj a fogunk vagy az ínyünk, esetleg a bedagadt, sérült így okoz kellemetlenségeket.

Korpa ellen is bevethetjük

A tárkony a hajunknak és a fejbőrünknek is jót tesz, különösen akkor, ha a fejbőrünknek alapos tisztításra van szüksége (esetleg nagyon zsíros, viszkető vagy korpásodásra hajlamos). Tárkonyos hajöblítőhöz forrázunk le három deci vízzel három evőkanál szárított tárkonylevelet, fedjük le, hagyjuk kihűlni, majd hajmosás után öblítsük le ezzel a hajat és a fejbőrt. Gyógyító fejbőrmasszázshoz pedig tárkony illóolajat (10 cseppet) keverjünk el olíva- vagy kókuszolajban, és ezzel kezeljük a fejbőrünket.