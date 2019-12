Gyógyteák emésztésünk támogatására

, és sokan vannak azok is, akik már hozzászoktak a kellemetlen tünetekhez, ezért inkább nem is foglalkoznak a problémával. Pedig emésztésünk nagyban hozzájárul jó közérzetünkhez, jó hangulatunkhoz, és természetesen szervezetünk egészségéhez is. Ha az emésztés során probléma lép fel, az ételekkel bejuttatott tápanyagok jóval kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem tudnak felszívódni, hasznosulni, és tápanyaghiány, vitaminhiány is könnyedén kialakulhat.

Immunitásunk védelmében

Gyömbér Fűszer- és gyógynövény egyben, a gyomor rendkívül hálás segítője. Aki állandó gyomorproblémákkal küzd, érdemes ételeit megszórni egy kevés szárított vagy reszelt gyömbérrel, segít majd az emésztés során. Hányinger, émelygés ellen is kiváló, kismamák is nyugodtan alkalmazhatják.

Apróbojtorján

Diófa

A diófának szinte minden részét alkalmazhatjuk gyógyításra

Madársóska

Figyelnünk kell emésztésünk megfelelő működésére, hiszen immunrendszerünk egy fontos alappillére. Ha bélflóránk rendben van, és a szükséges vitaminok, ásványi anyagok és tápanyagok rendesen beépülnek szervezetünkbe, sokkal ellenállóbbak leszünk. Gyógynövények használatával még tovább növelhetjük immunitásunkat. Egy csésze herbatea, nemcsak finoman melegíti testünket, de egészségünket, szervezetünket is építi. Emésztésünk támogatásában a következő gyógynövények közül érdemes válogatnunk. Patikai párlófűnek , bojtorjánospárlónak, királynéasszony káposztájának és Szent Pál füvének is nevezik. Főként száraz területeken, utak mentén, erdőszélen, romok között növekszik, de akár saját kertünkben is találkozhatunk vele. Kis, sárga virágai messziről virítanak, júniustól augusztusig,Az apróbojtorjánt már az ókori Egyiptomban is ismerték és használták különböző betegségekre. Kiváló torok- és Gyógynövénytár mandulagyulladás esetén, de emésztési problémákra, májbántalmakra is. Tea készítéséhez 1 evőkanál virágot negyed liter vízzel leforrázva fogyasszunk el. Májbántalmak esetén érdemes összekeverni galajjal és szagosmügével is.A diófának szinte minden részét alkalmazhatjuk gyógyításra, így leveleit, a zöld diót , a zöld dió héját, majd az érett termést. Így júniustól szeptemberig folyamatosan gyűjthetünk belőle.A leveléből készített tea kiválóan alkalmasvagy székrekedés esetén. Cukorbetegség esetén is eredményesen alkalmazhatjuk. A tea elkészítéséhez vágjuk apróra a leveleket, és egy evőkanálnyit forrázzunk le negyed liter vízben. Hagyjuk rövid ideig ázni, majd szűrjük le, és fogyasszuk el.A madársóska az erdők alját borítja apró, fehér kis virágaival, így találkozhatunk vele bükkösökben, fenyvesekben, gombászás közben. Csakis frissen használjuk fel.Gyomorégés, máj- és emésztési zavarok esetén hideg teáját érdemes kortyolgatni, naponta két csészével. Frissen préselt levét gyomorrák és daganatos betegségek esetén ajánlják. Naponta csak pár cseppet fogyasszunk belőle, 3-4 óránként, vízben vagy teában feloldva.