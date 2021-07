A legjobb házi módszerek herpesz ellen

Kutatások szerint a világ lakosságának körülbelül kétharmada hordozza a herpeszvírust. Ha egyszer bekerül a szervezetbe, sajnos nem múlik el, hanem tovább él az idegsejtekben. Jó hír, hogy sok ember egyáltalán nem produkál tüneteket, akik viszont nem ilyen szerencsések, leggyakrabban az ajkain jelennek meg a kellemetlen és fájdalmas duzzanatok. Ezek ellen többféle házi módszerrel is fel lehet venni a küzdelmet.

A herpesz így enyhíthető

Próbálkozhatunk például fokhagymával, amelyben erős mikrobaölő anyagok vannak, amelyek segíthetnek lehúzni a duzzanatot, és a gyógyulás idejét is felgyorsíthatják. Aherpeszokozta duzzanatra közvetlenül kenhetjük a fokhagymát, és ha már idejekorán megtesszük, akkor megakadályozhatjuk, hogy tovább nőjön. A borsmenta-, illetve teafa-illóolaj is segítséget nyújthat: mindkettő baktériumölő és fertőtlenítő hatású, és kutatások szerint megakadályozhatják a herpesz növekedését, ha időben elkezdjük a kezelést. Egy teáskanál vivőolajban (kókusz, olíva, jojoba) oldjunk fel két csepp illóolajat, és egy kis vattadarab segítségével kenjük az érintett területre, de csak akkor, ha még nem jelentkezik kisebesedés.

Afokhagymamikrobaölő hatása miatt enyhítheti a herpesz tüneteit (Fotó: 123RF)

A herpesz belobbanásának elejét vehetjük azzal is, ha tudatosan erősítjük az immunrendszerünket, amire remek módszer a C-vitamin. Együnk minél több C-vitaminban gazdag gyümölcsöt, zöldséget, és szükség esetén táplálékkiegészítő formájában is szedhetjük. A herpeszt kezelhetjük citrombalzsam-kivonatot tartalmazó ajakírrel is, amelynek szintén gyógyító és antibakteriális hatása van. Rendszeres alkalmazás esetén akár felére rövidítheti a gyógyulási időt. Szintén kenhető közvetlenül a herpeszre az aloe vera növény leveléből kinyert nedv is. Baktériumölő hatású, így megakadályozza a felülfertőződést, felgyorsítja a gyógyulást, és csillapítja a fájdalmat, illetve a diszkomfortérzést. Íze meglehetősen keserű, így használata után próbáljuk megállni, hogy a szánkat nyalogassuk. Ha nincs aloe vera növényünk, akkor az abból készült gél is jó megoldás.

Az édesgyökér szintén gyógyhatású a benne található vírusölő anyagoknak köszönhetően. Tehetjük közvetlenül a duzzanatra, de a kivonatát is szedhetjük kapszula formájában. Bevethetünk echinaceát is, amely igen hatékony immunerősítő, és számos formában elérhető a patikákban, illetve gyógynövényboltokban. A herpesz miatt megsérült bőrfelületet e-vitaminos olajjal is kezelhetjük, amely jelentős mértékben felgyorsítja a bőrsejtek regenerálódását, illetve a sebgyógyulást.

Forrás: brightside.me