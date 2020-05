Agyógynövényekegy részét saját magunk is megtermelhetjük. Mutatjuk, mit érdemes ültetni a kertbe vagy az erkély virágládáiba.

Tyúkhúr

A tyúkhúrt leggyakrabban hasfájás, illetve emésztési problémák esetén szokták ajánlani. Sok benne a C-vitamin, ráadásul gyakran magától is megterem a kertünkben. Ha mégsem, bármikor elvethető a fűmagokkal együtt. Frissen salátákba is tehetjük, ha pedig leveleit alkoholba áztatjuk, és 2 hétig sötét, hűvös helyen tároljuk, tinktúrát is készíthetünk belőle.

A cukorbetegeknek kifejezetten ajánlott a csalán fogyasztása. Fotó: 123rf

Ragadós galaj

A ragadós galajt húgyúti fertőzések kezelésére és a vesék megerősítésére ajánlják. Szintén gyakran megtalálható a kerti gyep fűszálai között. Szárítva lehet belőle tea: egy teáskanál levelet forrázzunk le, majd hagyjuk állni 10-15 percet, utána szűrjük le, és fogyasszuk.

Gyermekláncfű (pitypang)

A pitypang sárga virágjait gyakran fedezhetjük fel a fűben. Nagyon jó hatással van a májra, segíthet a zsírégetésben, segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet, jót tesz a vesének, valamint a rákos megbetegedések megelőzésében is segíthet. Egy kutatás szerint kivonata hatékony lehet olyan rákos sejtek elpusztításában, amelyek ellenállnak a kemoterápiának. A pitypang virága nyersen is fogyasztható salátába keverve, a gyökere pedig pirítva és őrölve kávéba is keverhető.

Ökörfarkkóró

Az ökörfarkkóró szintén megterem a fűben, és számos egészségügyi probléma - allergia, asztma, felső légúti fertőzések vagy tuberkulózis - ellen bevethető. A leszedett növényt felkötve szárítsuk meg, és készítsünk belőle teát - bögrénként két evőkanál szárított ökörfarkkórót használjunk.

Csalán

Ha csalánt találunk a kertünkben, azt is szedjük le - persze csak kesztyűben. Sok benne a kalcium, de cukorbetegeknek is kifejezetten ajánlott a fogyasztása, hiszen segíthet avércukorszintszabályozásában. Emellett enyhíti az extrém szomjúságot, segít megőrizni az ideális testsúlyt, és az inzulinszint szabályozásában is hatékony.

Közönséges cickafark

A közönséges cickafark levele, gyökere és virága is nagyon értékes. Tisztítja a vesét, segíthet szabályozni a vérnyomást, lázcsillapító hatású, de női bajok, menstruációs zavarok és húgyúti problémák esetén is hatékony. Szárítsuk meg, majd főzzünk belőle teát, amelyet akár napi 3 alkalommal is fogyaszthatunk.

