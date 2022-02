Mikor veszélyes a hasmenés?

A gyakori székelési ingernek - amellyel együtt jár a széklet állagának, színének változása is -, számtalan egyértelmű és kevésbé kézenfekvő oka lehet.

vírus- vagy baktérium okozta gyomor- vagy bélfertőzések,

ételmérgezések,

hashajtók túlzott fogyasztása,

emésztési és felszívódási zavarok.

Villámmegoldások hasmenésre A hasmenés drámai gyorsasággal lepheti meg az embert, de szerencsére többnyire ártatlan betegségek kísérő tünete, ami orvos nélkül is jól elmulasztható.

Milyen betegségek tünete lehet?

A kóros hasmenést daganat is okozhatja. Fotó: Getty Images

Idült gyulladásos bélbetegségek is állhatnak a háttérben, mint a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa. Előbbi főként hasi fájdalommal és hasmenéssel jár, utóbbinál elsősorban véres hasmenéssel jelentkezik. Előfordul, hogy a is állhatnak a háttérben, mint a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa. Előbbi főként hasi fájdalommal és hasmenéssel jár, utóbbinál elsősorban véres hasmenéssel jelentkezik. Előfordul, hogy a lisztérzékenység okozza a hasmenést, amely gluténmentes diéta mellett nem jelentkezik. Vastagbél-polip vagy - daganat, pajzsmirigy túlműködés és ételallergia is kiválthat hasi panaszokat és hasmenést, így a kivizsgálás krónikus esetekben mindenképpen szükséges.

Teendők egyszerű hasmenés esetén

Hagyjuk, hogy a kóros béltartalom kiürüljön.

Ne terheljük a szervezetet tartalmasabb étkezésekkel, csökkentsük a bél munkáját.

A legfontosabb, hogy folyamatosan pótoljuk a szervezet folyadék- és elektrolit veszteségét. A diéta ajánlatos, de szomjazni nem szabad.

A Rotavítus enteritis megelőzésében, de főleg hasmenés után próbálkozhatunk gyógyszertárban kapható probiotikumokkal, ez ügyben előzetesen kérjük ki a kezelőorvos tanácsát. (Ezek a készítmények hasznosan lehetnek antibiotikus kezelés alatt és utána is.)

Antibiotikumkúra, vírusos vagy bakteriális eredetű fertőzések miatt is károsodhat a bélflóra, ilyenkor segíthetnek a Bacillus clausii jótékony baktériumot tartalmazó probiotikumok.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ugyanakkor kevésbé köztudott, de egyes gyógyszereknek is lehet ilyen mellékhatása, például antibiotikumoknak, vízhajtóknak. A szorbittartalmú (diabetikus) élelmiszerek, illetve az alkohol gyakori fogyasztása és a stressz is okozhat hasmenést.A leggyakoribb oka a hosszan fennálló hasi panaszoknak az irritábilis bél szindróma , amelynél a vizsgálatok szervi eltérést nem igazolnak, a panaszok oka a bél beidegzésének zavara illetve a megváltozott bélmotilitás lehet. A tüneteket (főként a hasfájást, a hasmenést, emésztési gondokat)Egy egyszerű gyomorrontásból a diétás szempontok betartásával néhány nap alatt kigyógyulhatunk:Ha a makacs hasmenésés más tünetek is jelentkeznek, mint például hőemelkedés, láz, gyomorfájdalmak, fejfájás, hidegrázás, elsősorban keressük fel az orvost, hogy minél előbb kiderülhessen a háttérben álló ok - hangsúlyozza dr. Mármarosi István, az Oxygen Medical gasztroenterológusa.Addig nincs komolyabb baj, amíg a gyerek éber, szomjas, a nyálkahártyája nedves, és a vizeletmennyisége normális, ilyenkor a leghangsúlyosabb a folyadék- és sópótlás. Fontos tudni, hogy náluk a koplaltatás káros, és a hasfogók használata sem tanácsos. A gyerekeknél (csakúgy, mint az időseknél) a legnagyobb veszély a kiszáradásban rejlik. Amennyiben a gyerek a hasmenés alatt aluszékony, száraz a nyálkahártyája, alig van vizelete, a szeme beesett, és nem tudjuk a folyadékot pótolni, azonnal forduljunk orvoshoz, vigyük kórházba! Tegyük ezt akkor is, ha a hasmenés vizes, fecskendező, esetleg véres, ha hányás kíséri, vagy a gyereknek van valamilyen alapbetegsége.