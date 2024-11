Így működik a széklet-mikrobiom-vizsgálat

Északnyugat felől markáns hidegfront érkezik, a délkelet felé vonuló csapadékzónából pedig országszerte várható eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Délutánra már inkább csak az ország délkeleti felén fordulhat elő csapadék. Késő délutántól, estétől kezd csak el csökkenni a felhőzet északnyugat felől. A délies szél egyre nagyobb megerősödik, sőt viharossá fokozódik. A front mögött északnyugatira forduló szél főként a Dunántúlon és a főváros térségében lesz nagy területen erős, helyenként viharos lökésekkel, majd délutántól fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet a reggeli, délelőtti órákban, a front előtt áll be, többnyire 8 és 14 fok között várható. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet. Úgy tűnik, a keddi nap számos időjárási jelenséget felvonultat. Lesz napsütés, havas eső, széllökések és zápor is.