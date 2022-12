A karácsonyi időszak évek óta egyre nagyobb mértékben terheli meg a magyar háztartások költségvetését. A gyorsuló infláció miatt egy-egy kiszemelt ajándékért is egyre komolyabb összegeket kell kifizetnünk az üzletekben, ami miatt az év végi költekezésünk egyre nehezebben tervezhető. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) szeretné felhívni a figyelmet: ahhoz, hogy a jövő karácsonyai is megfizethetőek maradjanak, már most fontos figyelmet fordítani a megtakarításokra. Az öngondoskodásra fordított befizetéseknek és az utánuk visszaigényelhető 20 százalékos adó-visszatérítéseknek köszönhetően a következő években is gondtalanul telhetnek az egyébként egyre nagyobb anyagi terhet jelentő karácsonyi ünnepek.

Évek óta egyre többet költünk az ünnepek alatt

A GKI Digital és az Árukereső.hu évek óta monitorozza a magyar vásárlók ünnepi pénzköltési szokásait. Adataikból pedig az látszik, hogy az ünnepeket megelőző bevásárlás a pénztárcákat is egyre nagyobb mértékben apasztja ki. A piackutató intézet statisztikái alapján évente átlagosan 10-15 százalékkal nagyobb összeget fordítunk a karácsonyi bevásárlásra. Az adatok szerint 2018-ban a magyarok átlagosan 41 ezer forintot költöttek el karácsonyi ajándékokra, 2019-ben pedig ez az összeg már 48 ezer forint fölé emelkedett. A költések aránya 2020-ban, a koronavírus-pandémia kitörésével is növekedett, igaz lassabb mértékben: a karácsonyi keret átlagosan 52 300 forint volt. A GKI piackutató tavalyi adatai szerint pedig a magyarok ünnepi költése meghaladta a 60 ezer forintot is. Ennek a keretnek közel 28 százalékát a gyermekek ajándékai teszik ki.

Egy ajándékra a tavalyi évben átlagosan 9 ezer forint körüli összeget hagytunk ott az üzletekben, és mivel egy átlagos karácsonyi listán 7 személy szerepel, a bevásárlás alaposan megapaszthatja a félretett pénzünket. A piackutató elemzése szerint a karácsonyi ajándékokra szánt kiadás az egy háztartásra vetített átlagos, nettó havi jövedelem 17 százalékát is elviheti. Azoknak a családoknak tehát, akik az egyik fizetéstől a másikig nehezen finanszírozzák a havi kiadásokat, óriási anyagi terhet jelent az ünnepi bevásárlás.

Most tegyünk félre a jövő karácsonyára

Ahhoz, hogy a következő években is rendületlenül bírjuk el mind a mindennapok, mind az ünnepi időszak kiadásait, fontos, hogy még idejében gondoljunk az öngondoskodásra – hívta fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ). A pénztári megtakarítások segítségével évtizedek múlva is megfelelő tartalékkal rendelkezhetünk a mindennapi és az ünnepi kiadásokra is, ráadásul egy tartós betegség sem jelent így számunkra teljes anyagi ellehetetlenülést.

Az év végi időszak kiemelten fontos az öngondoskodás megalapozásában, ugyanis a pénztári tagsággal rendelkezők befizetéseik után évi 20 százalék, akár 150 ezer forint adó-visszatérítésre jogosultak az éves személyi jövedelemadó bevallás során. Ezt az adókedvezményt a NAV a tagok által választott önkéntes pénztári egyéni számlájukra utalja át. Ahhoz, hogy a lehető legrövidebb átfutási idővel tudja érvényesíteni a pénztári tag ezt az összeget, érdemes még idén decemberben gyarapítani a nyugdíj és egészség célú megtakarításokat! A legtöbb hazai pénztár pedig már az online belépésre és ügyintézésre is ad lehetőséget, így kényelmesen, az otthonunkból is tájékozódhatunk a félretett összeggel kapcsolatos tudnivalókról, valamint befizetéseinket gyorsan és könnyedén gyarapíthatjuk a két ünnep között is.

Milyen megtakarítást válasszunk?

Két fő pénztári típust különböztethetünk meg: az önkéntes nyugdíjpénztárat, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárat. A nyugdíjpénztár egy olyan megtakarítási forma, amivel bármely 16. életévét betöltött személy elkezdhet nyugdíjas éveire félretenni. A minimális (havi néhány ezer forintot jelentő) tagdíjfizetés az egyéni élethelyzethez rugalmasan igazítható, és magas szintű befektetési ismereteket sem igényel. A nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető, halál esetén a számlán lévő összeghez egy, a pénztári tag által korábban kijelölt személy is hozzáférhet.



Ezeket a befektetéseket szakmailag kimagasló pénzügyi szervezetek kezelik, így a pénztári tagság komolyabb pénzügyi szakértelmet nem igényel. A választható portfóliós rendszernek köszönhetően pedig akár több, különböző pénzügyi konstrukció közül is választhatnak a tagok a saját kockázatvállalásához igazítva megtakarításait.



Az egészségpénztári tagok kiadásaikat – mint például a magánegészségügyi szolgáltatásokat és gyógyászati termékeket – finanszírozhatják akár egyéni befizetéseik vagy munkáltatójuk hozzájárulásai révén. Az egészségpénztári számlán gyűjtött, adókedvezménnyel támogatott megtakarításokból sem csupán a pénztári tag jogosult a különféle egészségügyi szolgáltatások és termékek finanszírozására, hanem hozzátartozói, vagyis akár az egész család egészséggel összefüggő kiadásai megtéríthetők.



Fontos, hogy a befizetéseink jelentős hányadát vissza is igényelhetjük, erre mindkét pénztári típus esetében lehetőségünk van. Ahhoz, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni a megtakarított pénzünkből, érdemes még idén befizetni a pénztárakba és igényelni a 20 százalékos adó-visszatérítést!



A pénztári öngondoskodással és az adó-visszatérítéssel kapcsolatos további lehetőségekről az ÖPOSZ honlapján olvashatunk bővebben.