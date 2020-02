Konyhai eszközök: mi lehet veszélyes?

Számos tévhit kering az edények - legyen szó műanyagról, fáról vagy alumíniumról - használhatóságával kapcsolatban. A tévhitek elosztására megkérdeztük Zoltai Annát, a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetőjét, milyen edényeket használjunk a főzés során, illetve miben tároljuk a megmaradt ételt, és mi az, amit igyekezzünk elkerülni.

Tényleg jobb a fa vágódeszka?

Mit mond a jogszabály? Az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó jogszabály alapján különböző követelményeket kell teljesíteni. Ezek az anyagok rendkívül összetettek és sokfélék lehetnek, ezért szigorú rendeletek állnak a háttérben a forgalomba hozatalt illetően. Így például:



semmilyen módon nem veszélyeztethetik az emberi egészséget

nem idézhetnek elő elfogadhatatlan változást az élelmiszer összetételében

nem változtathatják meg kedvezőtlen irányba az élelmiszerek összetételét

nem téveszthetik meg a fogyasztót

Műanyag: elöregszik

Alumínium: teának nem a legjobb

Mázas agyagedény: ólmot tartalmazhat

Zománcos edények: ne sérüljön!

Gyorsriasztási rendszer működik

Tényleg dobjuk ki a serpenyőinket?



A PFAS jelzésű serpenyőről már írtunk korábban - felreppenhetnek ugyanis olyan hírek, hogy jobban járunk ha inkább kidobjuk ezt az eszközt, mivel káros anyagok oldódhatnak ki belőle főzés közben. A szakember szerint a PFAS jelzésű serpenyőket 2010 óta vizsgálják, ekkor ugyanis több panasz is érkezett e konyhai kiegészítőkkel kapcsolatban. A hatóságok elrendelték a termékek azonnali ellenőrzését, annak ellenére, hogy megállapították, a serpenyők nincsenek káros hatással a lakosság egészségére. Az anyagot azóta vizsgálják, ám nincs további információ az egészségkárosító hatásáról.

Zoltai Anna szerint a legtöbb kérdés: melyik a jobb, mit érdemes inkább kerülni. A válasz egyszerű: mindkettő használható, amennyiben megfelel a követelményeknek. Az eszközzel szemben támasztott elvárások közül a legfontosabb talán az, hogy legyen kemény, résmentes és kopásálló - akár műanyagról, akár fáról van szó. Az igaz, hogy a műanyag kiegészítők sérülékenyebbek, a folyamatos használat hamar kikezdheti ezeket, így élelmiszerbiztonsági szempontból felmerülhetnek problémák.Azlehet - idővel sem keletkezhetnek rajta rések, illetve könnyen tisztíthatók - ám balesetveszélyesek, mivel a kés megcsúszhat rajtuk. Érdemes arra is figyelni, hogy mindig legyen külön deszka a nyersanyagoknak és a kész élelmiszereknek is.A különböző anyagokra más és más szabályok, tanácsok érvényesek. De mi a helyzet azokkal a népszerű anyagokkal, melyeket a mindennapokban is használunk?Az anyag egyre népszerűbb, hiszen könnyen előállítható és olcsó - ám pont ezek a tulajdonságok vetnek fel kérdéseket azzal kapcsolatban, egészséges-e a használatuk. A szakember szerint nincs baj velük, ha megfelelően használjuk őket. Azonban ami fontos, műanyag edényekben, flakonokbanerre a célra sokkal megfelelőbb az üveg és a porcelán. Kivétel ez alól a kifejezetten savanyú étel (savanyúságok) tárolására készített műanyag hordók, edények. Az olcsó, erős színű, újrafelhasznált műanyagot is érdemes kerülni.Külön figyelmet kell fordítani a műanyag edények élettartamára, mivel ezek az anyagok elöregszenek, elfáradnak. Elszíneződés, eldeformálódás esetén célszerű megválni tőlük. Ugyanez igaz az eldobható eszközökre, melyeket érdemes egy használat után kidobni.Mivel az élelmiszer tárolása során az edényből kioldódhat az alumínium , ezért érdemes külön odafigyelni használatukra, savanyú, vegyi hatású élelmiszert ne tároljunk alumíniumedényben.hagyjuk meg a bennük keletkezett réteget. Ami viszont fontos, ne tároljuk benne hosszasan a teát, mivel annak csersavtartalma agresszíven viselkedik az alumíniumedénnyel.A mázas edények közül azok használhatók, amelyeken ott a jelzés, miszerint étkezési célokra készítették.így kerüljük azok konyhai használatát, a máz ugyanis ólmot tartalmazhat, melynek kioldódása mérgezéshez vezethet. Tehát az ólomtartalmú mázas edényeket is kerüljük el.Ezek az eszközök biztonságosak, de ha, akkor az abban rejlő fémek kioldódhatnak, ráadásul így nehezebb tisztán tartani is.Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere hatékonyan figyelmezteti a tagállamokat, ha egy-egy termékkel kapcsolatban probléma merülne fel. Ha bármely edénnyel, eszközzel probléma lépne fel,Azon termékek, melyek nem kapták meg az "étkezési célokra használható" jelzést, nem hozhatók forgalomba.