Durván sokat nőtt az élelmiszerek ára itthon

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint negyedik hónapja lassult a fogyasztói árak növekedési üteme a januári 4,7 százalékosról és az áprilisi 2,4 százalék után. Egy hónap alatt 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves maginfláció 4,0 százalékra csökkent az előző két hónapban regisztrált 4,3 százalékról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy igazán örülhetünk.

Koronavírus: erre számítanak a vállalkozások A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások többsége még az idén javulást vár. Részleteket itt olvashat.

Különösen a nagy bevásárlások alkalmával érezhetjük pénztárcánkon az áremelkedést. Az élelmiszerek ára ugyanis összesítve 8,4 százalékkal nőtt tavaly májushoz mérve, ezen belül a sertéshús 20,7 százalékkal, az idényáras élelmiszerek átlagosan 19,1 százalékkal, a friss gyümölcsök 39,0 százalékkal drágultak.

A járműüzemanyagok ára 22,0 százalékkal csökkent, ami csak 0,7 százalékponttal kisebb esés az előző havinál. A dohányáruk ára 11,1 százalékkal emelkedett, míg a szeszes italoké 2,4 százalékkal.

A friss gyümölcsök drágultak a legnagyobb mértékben. Fotó: Getty Images

Így változtak a szolgáltatások árai

A szolgáltatásokért az előző havi és az egy évvel korábbi 3,0 százalékos növekedéssel szemben 2,6 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy éve. Ezen belül a lakásjavítás, karbantartás ára 11,7 százalékkal, a járműjavítás, karbantartásé pedig 9,3 százalékkal nőtt, és a postai szolgáltatások díja is 9,5 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek 0,8 százalékkal kerültek többe, mint tavaly májusban, ez 0,7 százalékponttal nagyobb éves emelkedés az előző havinál.

Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,7 százalékkal nőtt, ami meghatározóan az idényáras élelmiszerek 5,1 százalékos áremelkedésének következménye. E csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan nem változott. A tartós fogyasztási cikkek 0,7 százalékkal drágultak, ezen belül az új személygépkocsik 1,9 százalékkal. A szolgáltatásokért 0,1 százalékkal többet, a ruházkodási cikkekért 0,3 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A járműüzemanyagok az olajárak emelkedésének hatására 3,9 százalékkal drágábbak lettek.

Az előző havihoz hasonlóan a májusi jelentéséhez is csatolta külön módszertani közleményét a KSH, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy az új koronavírus okozta járvány a fogyasztói árak gyűjtését és a fogyasztóiár-index számítását is befolyásolja. A megnövekedett egészségügyi kockázatok miatt a megszokott helyszíni összeírásra nincs lehetőség, ezért alternatív árösszeírási módszerek - internetes gyűjtés, telefonos, illetve e-mailes felkeresés - alkalmazása szükséges. Egyes esetekben a megfigyelt árak hiánya miatt becsléseken alapuló pótlás is szükségessé válik, amit nemzetközi szervezetekkel és más országok statisztikai hivatalaival egyeztetve kialakított és elfogadott módszertant alkalmazva végez a KSH.