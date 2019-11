Az ételmaradékot így hasznosítsuk

A pazarlás megelőzése némi tudatosságot és tervezést igényel, de hamar és könnyen hozzá lehet szokni, ha néhány apróságra odafigyelünk. A zöldfűszerek szárát, a csirkecsontokat, marhacsontokat, a parmezán héját vagy a zöldségek torzsáját, szárát tegyük műanyag zacskóba, nyomjuk ki belőle a levegőt, és tegyük a fagyasztóba. Később mindegyiket felhasználhatjuk ételek fűszerezéséhez, illetve alaplevek készítéséhez - az alapléfőzés a csontok, zöldségmaradékok felhasználásának egyik legjobb módja.

Ha valamiről úgy gondoljuk, hogy már nem jó semmire és nem fogjuk megenni, akkor se dobjuk ki lendületből, várjunk vele egy napot, hátha időközben eszünkbe jut, mit lehetne kezdeni vele (ez alól természetesen minden kivételt képez, ami romlott vagy penészes). A szendvicsből, salátából kimaradt zöldséget másnap rántottába is tehetjük, a maradék sült húsból vagy sült zöldségből némi turbózással szendvicsfeltét lehet, a maradék zöldfűszereket pedig öntetekbe, vinaigrett-be is keverhetjük.

Főzés közben legyünk rugalmasak és ne ragaszkodjunk feltétlenül betű szerint az adott receptekhez. A hús- és zöldségféléket a különböző ragukban, levesekben nyugodtan variáljuk ízlés szerint, és használjuk a kreativitásunkat. Számos olyan összetevő létezik, amelybe könnyű új életet lehelni némi fűszerezéssel, újraízesítéssel, és az omlettbe, rántottába is szinte bármilyen húsmaradékot, felvágottmaradékot vagy zöldségmaradékot beletehetünk. Ha van maradék avokádónk, zöldfűszerünk, dobjuk a turmixgépbe, tökéletes mártás vagy salátaöntet lehet belőle.

A már kissé állott, de még nem romlott kenyérből is rengetegféle dolgot csinálhatunk. Bundás kenyér vagy francia melegszendvics is készülhet a megmaradt péksüteményből, de guba is, emellett az olaszok híres kenyérsalátájának, a panzanellának is lehet az alapanyaga, nem beszélve a hideg mexikói levesről, a gazpachóról. A teljesen kiszáradt kenyérből az aprítóban még mindig csinálhatunk zsemlemorzsát.

A már kissé megnyomódott, megpuhult gyümölcsöket, amelyeket nyersen megenni már nincs kedvünk, egyszerűen turmixoljunk smoothie-vá, de lehet belőlük mártás, kompót vagy süteménytöltelék is.

Maradék húsokból lehet fasírt, húspogácsa, ha ledaráljuk őket, elkeverjük tojással, zsemlemorzsával, és alaposan megfűszerezzük, de sült rizsbe, wokos ételekbe is beletehetjük őket. Lényeg, hogy mielőtt bármit is kidobnánk, alaposan gondoljuk át, hogy egy kevés munkával nem lehet-e valami egész mássá átalakítani.

Forrás: health.com