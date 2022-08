Aggasztó, mennyit drágultak az élelmiszerek

Idén júliusban 27 százalékkal fizettünk többet az élelmiszerekért, mint 2021 júliusában. A legtöbbet a margarin (65,8 százalék), a kenyér (57,9), a sajt (52,6), a száraztészta (49,1), a tejtermékek (43,8), a baromfihús (38,8), a péksütemények (38,5) és a tojás (37,5) drágult – olvasható a KSH jelentésében. A friss zöldségek és gyümölcsök 13 százalékkal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt, míg a csokoládé és a kakaó ára 12,7, a cukoré 8,4, az étolajé 6,9 százalékkal ment feljebb.

A kenyér ára több mint felével emelkedett egy éve alatt. Fotó: Getty Images

A szeszes italok és dohányáruk átlagosan 11,2 százalékkal drágultak. Az állateledelek ára 33,1, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 26,5, a testápolási cikkeké 16,9, az üzemanyagoké 6,7 százalékkal lett magasabb. A tartós fogyasztási cikkek közül a konyha- és egyéb bútorokért 20,1, a szobabútorokért 18,2 százalékkal kell többet fizetni. A használt személygépkocsiknál 17,9 százalékos áremelkedésről számolt be a KSH, az új autóknál 17,5 százalékról.

A szolgáltatások díja átlagosan 6,8 százalékkal emelkedett. Ebben a kategóriában is vannak ugyanakkor kiugró értékek. A taxisok 27,4 százalékkal kértek többet júliusban a fuvarokért tavalyhoz képest. A lakásjavítás és -karbantartás 20,7, a járműjavítás és -karbantartás 16,4, az üdülés 13,1 százalékkal került többe.

Az infláció rohanó jellegét jól mutatja, hogy a KSH adatai szerint egyes termékeknél egyetlen hónap alatt is jelentős áremelkedés következett be. Az idei júniust és júliust összevetve az édesipari lisztesáru ára például több mint ötödével, 21,3 százalékkal ugrott meg. A kenyérét 12,7 százalékkal fizetünk magasabb árat, de drágult a száraztészta (7,8), a rizs (7,4), az alkoholmentes üdítők (5,7), a sajt (6,9), valamint a tejtermékek (5,5), péksütemények (5,4) is.

Ősszel emelkedni fog a gáz ára

Újabb részletek derültek ki a rezsicsökkentés szabályozásának változásairól is. A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye szerint a földgáz köbméterenkénti ára elosztási területtől függően 99,95 és 104,65 forint között alakul az átlagfogyasztásig (1729 köbméter/év). Az átlagfogyasztás feletti ár a korábban bejelentett 747 forint helyett augusztusban és szeptemberben 732,4 forint. Ez aztán október és december között 752,5 forintra emelkedik. A Portfolio számításai alapján az átlagfogyasztást várhatóan azok lépik majd túl, akik augusztusban 15, szeptemberben 30, októberben 101, novemberben 203, decemberben pedig 297 köbméternél több gázt fogyasztanak.