Humánmeteo: rosszul leszünk a hirtelen melegedéstől

Igaz, hogy kedden nem érkezik időjárási front térségünkbe, de északon több lesz a felhő - és az eső sem kizárt -, délen pedig a gyors melegedés okozhat majd különféle panaszokat. Gyakori lehet például afejfájásés a fáradékonyság, de keringési problémák is felléphetnek. A gyakran változó légköri helyzet sokakat megvisel majd. Az ilyenkor tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén és vérnyomás-ingadozás gyötörhet minket. Fotó: Getty Images

Megterhel minket az időjárás-változás

A melegedés a magasban és a talaj közelében is zajlik majd. A szokatlan hideget és havat hozó hétvégi ciklon után azonban ez most sokaknak inkább megterhelő lesz, mintsem kedvező változás. Az ilyen légköri helyzetben nagyon gyakran fellépnek különféle fejfájásos tünetek. Északon most inkább a görcsös fejfájás kialakulásának valószínűsége növekszik, míg az ország többi részén fokozott migrénhajlammal kell számolni. A következő napokban pedig a görcsös tünetek várhatóan háttérbe szorulnak majd, és a migrénes panaszok kerülnek előtérbe.

Az idősek és krónikus betegek szenvednek a leginkább

Az érzékenyebbeknél gyakoribbá válhatnak a keringési panaszok és a vérnyomás-ingadozás is. Egész nap felléphetnek ezek a problémák, és napközben többször is rosszullétet okozhatnak. Az idősek és a krónikus betegek is gyakrabban érezhetik majd rosszul magukat. Emellett fáradékonyak, dekoncentráltak lehetünk, csökken a fizikai és a szellemi munkavégző-képesség is. A nagyobb erőfeszítéseket érintő feladatokat érdemes most elhalasztani, ha van rá lehetőség.