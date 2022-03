Szerdán frontmentes napra készülhetünk, a tünetek azonban nemhogy megszűnnének, de sokaknál még fokozódnak is. A melegedés a talajon és a magasban is zajlik, a hőmérő higanyszála a 20 fokot is meghaladhatja. Elsősorban a keringési panaszok erősödhetnek fel, illetve a migrén is intenzívebben jelentkezhet, valamint egyre többen panaszkodhatnak alvásproblémákra is. A tartós melegedés miatt fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megviselhet a napi hőingás

Akik érzékenyebbek a nagy hőingásra, most többféle tünettel is küzdhetnek. A délelőtti órákban a keringési panaszok fokozódhatnak, a szervezet nehezen tud alkalmazkodni a hirtelen változásokhoz. A nap második felében, és akár még este is felléphet migrén, ami jelentősen ronthatja az életminőséget. Próbáljuk tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket, tervezzük meg jól a napirendünket, hogy megkíméljük magunkat a felesleges idegeskedéstől.

A napi hőingás sokak szervezetét megviselheti. Fotó: Getty Images

Egyre többeknél léphetnek fel alvásproblémák is, amik elsősorban a nehéz elalvásban és az álmatlanságban jelentkeznek. Emiatt napközben is fáradtnak, tompának érezhetjük magunkat, még a szép napos idő ellenére is. Ha minden nap ugyanabban az időpontban próbálunk ágyba bújni, és lefekvés előtt már nem végzünk megerőltető fizikai és szellemi tevékenységet, akkor könnyebben mehet az elalvás.

A reggeli órákban alacsony az érzett hőmérséklet és könnyen megfázhatunk, délután már kora nyáriasan melegnek lehet érezni a levegőt. Az öltözködés során erre a kettősségre kell felkészülnünk, azaz jól variálható ruhadarabokra van szükség. Az UV-sugárzás mérsékelt, de a nagyon fehér bőrűek akár 20 perc, fél óra napon tartózkodás során is szerezhetnek egy kis bőrpírt.