Szerdán folytatódik a többnyire gyengén felhős idő, most a szél sem lesz olyan zavaró, mint az előző napokban. A reggeli ködfoltok feloszlása után a csúcshőmérséklet nyugaton a 6-7 fokot is elérheti. A magasban zajló folyamatok, valamint a közelgő újabb front miatt azonban ez a nap sem lesz panaszmentes az időjárás-érzékenyeknek. A fagyos időhöz köthetően fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy többen érezhetik magukat indokolatlanul fáradtnak, álmosnak. A kevésbé érzékenyek is panaszkodhatnak: kábaság, koncentrálási problémák,fejfájásjelentkezhet náluk. Fogyasszunk sok folyadékot, és lehetőleg kerüljük a mindennapi stresszt, most még a kisebb kellemetlenségek is fokozott ingerültséget válthatnak ki.

Fejfájás, migrén, keringési panaszok is jelentkezhetnek sokaknál. Fotó: Getty Images

A hideg, fagyos reggelen most is a kopásos eredetű ízületi fájdalmak erősödésére kell számítani, amik keleten húzódhatnak el nagyobb eséllyel. Sokak vérnyomása ingadozhat, rosszullétek jelentkezhetnek és a gyulladásos panaszok is fokozódhatnak.

Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, öltözzünk rétegesen, hiszen reggel akár erősebb fagyok is előfordulnak, de délután kedvezőbb lehet a hőérzet. A pollenterhelés közepes, továbbra is a mogyoró és az éger virágpora okozhat enyhe tüneteket az arra allergiásoknál.