Humánmeteo: migrén keseríti meg a szerdát

Szerdán ismét a melegfrontra érzékenyeknek lehet nehezebb napjuk. A talaj közelében és a magasabb légrétegekben is melegedés zajlik, a hőmérséklet többfelé eléri a 20 Celsius-fokot is. A szél nem lesz zavaró, de az egyre melegebb időhöz köthetően tartós tünetekre számíthatnak az érzékenyek. A fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Többféle panasz is jelentkezhet, jelentősen romlik a komfortérzet.

Ízületi fájdalmakkal ébredhetünk

Most is igaz, hogy az ízületi problémákkal élők reggel végtagfájdalmakkal ébredhetnek, egy rövid reggeli torna azonban segíthet a panaszokon. Emellett sokan tartósan fennálló migrént is tapasztalhatnak majd, amely az egész napra negatívan hathat.

Reggel tompaság, este alvászavarok

Napközben fáradtságérzet, tompaság, koncentrációs nehézség, este pedig alvászavar nehezítheti meg a dolgunkat. A napsütés azonban némileg javítja a hangulatot és a közérzetet, ezért érdemes minél több időt a szabadban tölteni. Az esernyőkre most nem lesz szükség.

A nyírfa már egyre többfelé okoz panaszokat szerte az országban. A leggyakrabban tüsszögés, orrfolyás, könnyezés jelentkezik. Emellett a nyárfára és a ciprusfélékre érzékenyek tünetei is megszaporodhatnak. A száraz délutáni órákban van a legtöbb virágpor a levegőben, ezért ilyenkor érdemes inkább zárt térben tartózkodni.