Humánmeteo: migrén gyötörhet a hétvégén

Vasárnap nem érkezik front, azonban sokfelé megerősödik a szél. A délies áramlással egyre melegebb légtömegek érkeznek, ami a szabadtéri programok szempontjából kiváló hír, azonban azoknak, akik nehezen viselik az erős melegedést, most is nehéz napjuk lesz. Az újabb, már-már nyárias melegben jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak és migrén jelentkezhet

Emellett az arra érzékenyek körében országszerte előfordulhatnak enyhébb, a Dunántúlon pedig akár erősebb panaszok is. Főleg nyugaton ébredhetünk nehezebben, kialvatlanul, napközben pedig álmosság, koncentrálásbeli problémák is jelentkezhetnek. A migrén most állandó tünet, átmenetileg csak este mérséklődhet némi időre, de a tünetek még akkor is kifejezetten erősek lehetnek. Fogyasszunk több folyadékot és minél több zöldséget.

Hajnalban, reggel a kopásos ízületi panaszokkal élők akár intenzívebb végtagfájdalmakat is tapasztalhatnak. A sajgó testrészeket kezelje reggel egy rövid reggeli tornával. Reggel meglehetősen hűvös, a völgyekben pedig hideg lesz: a megfázás elkerülése érdekében öltözzünk fel vastagabban, rétegesen, gondolva arra, hogy napközben gyorsan melegszik a levegő, és délután már vékonyabb ruhadarabokra lesz szükség. A szél azonban csökkenti majd pár fokkal az érzett hőmérsékletet.

A közlekedésben a reggeli ködfoltok komoly baleseti forrást jelentenek: területükön hirtelen és jelentősen lecsökkenhet a látástávolság, a lecsapódó pára pedig csúszóssá is teszi az utat. Nyugaton az erős oldalszél csökkentheti a menetstabilitást, valamint a lankadó figyelem is növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.