Humánmeteo: megviselhet a kettősfront

Vasárnap kettősfront alakítja a légköri helyzetet, így mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyeknél jelentkezhetfejfájásés általános rossz közérzet, amit a többfelé megélénkülő szél is fokozhat. Egész nap borongós marad az idő, esőre is számítani kell, ráadásul még hűvös is lesz. A panaszok este sem mérséklődnek számottevően. A front okozta tünetekről és a további hatásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi panaszok jelentkezhetnek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett gyakoriak lehetnek az ízületi panaszok is. Az ízületeseknek napközben is ajánlott többször kíméletesen átmozgatni a sajgó testrészeket. Gyakori lehet a fejfájás, migrén, és egyre többen tapasztalhatnak vérnyomás-ingadozást és keringési panaszokat is. A fényszegény, csapadékos idő lehangolhat, rosszkedvet okozhat.

Vasárnap kettősfronti hatás érvényesül, ami sokakat megviselhet. Fotó: Getty Images

Az élénk légmozgás ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat, a hosszú ideje tartó megterhelő időszak pedig már az egészséges idegrendszert is kimeríthette. Próbáljunk nyugalmas körülményeket teremteni magunk körül, és mindenféle stresszhelyzetet, megterhelő tevékenységet kerülni

A rossz időben a hő- és komfortérzet is alacsonyan alakul, réteges öltözet javasolt. A nyirkos levegő hatására fázósabbak is lehetünk. A levegő pollentartalma a csapadék hatására alacsony, a nyárfa okozhat mérsékelt tüneteket a szárazabb régiókban.

A közlekedők nedves, csúszós útszakaszokra számítsanak, ajánlott lassabban, óvatosabban vezetni. A hirtelen fékezés is veszélyes lehet, az élénk, lökésekkel kísért oldalszél pedig csökkentheti a menetstabilitást. Ideges, ingerlékeny sofőrökkel is találkozhatunk, növekszik a reflexidő és csökken a koncentráló képesség.