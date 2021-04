Humánmeteo: megvisel a változékony idő

Kedden frontmentes marad ugyan az idő, de az arra fokozottan érzékenyek körében enyhébb fejfájás, illetve nagyobb eséllyel koncentrálási panaszok léphetnek fel. Nagyon változékony, párás, fülledt idő lesz: szinte bárhol kialakulhat eső, zápor, a hőmérséklet pedig még mindig az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul. A tartós változékonyság szervezetünk védekezőképességét is próbára teszi: fertőzésveszély-térkép a Meteo Klinikán.

Kedden a változékony időben sokan tapasztalhatnak kellemetlen fejfájást. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a figyelemzavarokkal összefüggésben csökken a teljesítőképesség, ráadásul az előző napok hasonló légköri helyzete már így is sokak szervezetét kifáraszthatta. Ezt leszámítva is tapasztalhatunk stresszt és ingerlékenységet, ez pedig gyengítheti az immunrendszerünket is.

Gyakori lehet a légszomj és a rossz közértet. Kissé fokozódik a fülledtség, amihez mérsékelten magas hőmérsékletek is társulnak. A szabadtéri programok során változékonyságra kell készülni. Szinte bármikor eleredhet az eső, zápor, ezért tanácsos esernyőt magunknál tartani. Az UV-sugárzás értéke térben és időben is ingadozni fog, de csak a tartósan napos időszakokban közelíti meg az erős fokozatot, és ez csak kevés helyen fordulhat elő. Ami az allergiásokat illeti, a pollenterhelés magas: a nyírfa, a nyárfa és az éger virágpora okozhatja a legintenzívebb tüneteket.