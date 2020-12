Humánmeteo: megvisel a fényszegény idő

Vasárnap nem érkezik front a térségünkbe, továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat. A fényszegény idő egész héten kitart, csak egy-két helyen bújhat elő rövid időre a nap. A nyirkos időben az ízületi bántalmakkal élők panaszai erősödnek fel leginkább, de fényhiány okozta tünetek is tartósan fennállnak. A fertőzések terjedésének is kedvez a mostani idő: az aktuális légúti fertőzésveszélyről a Meteo Klinika Vírusfigyelmeztető térképén tájékozódhat.

Az elkövetkező napokban is folytatódik a szürke, borús idő. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett fokozódnak az ízületi panaszok, az érintetteknek ajánlott egy átmozgató tornával kezdeni a napot. Emésztőrendszeri problémák esetén mindenképpen kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, inkább válasszuk a meleg leveseket, sovány húsokat. A vitaminpótlás elengedhetetlen ebben az időszakban, így javasolt naponta több alkalommal valamilyen friss gyümölcsöt vagy zöldséget elfogyasztani.

A szabadtéri tevékenységeket szitálás és kisebb eső zavarhatja, de ez nem lesz számottevő. Ezzel együtt nem javasolt hosszabb időt a szabad levegőn tartózkodni, mert a hőérzet továbbra is alacsony.