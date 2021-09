Humánmeteo: fejfájást okoz a szél

Kedden nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, az idő azonban most is változékony lesz. Egyre többfelé kisüt a nap, de előtte még előfordulhatnak futó záporok. A Dunántúlon élénk, erős északnyugati széllel is számolni kell, panaszok viszont nem csupán arrafelé, hanem országszerte felléphetnek. A változékonyra fordult időjárás hatásairól, a leggyakoribb tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A megélénkülő szél sokaknál görcsös fejfájást okozhat kedden. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a nap első felében mindenhol, délután már egyre inkább csak a délkeleti, keleti tájakon tapasztalhatnak enyhe hidegfront jellegű tüneteket az arra érzékenyek. Átmenetileg megnyugszik az időjárás, emellett azonban más tényezők ronthatják a helyzetet. A hideg reggelt követően gyorsan melegszik a levegő, ismét nagy lesz tehát a napi hőingás.

Sokan ébredhetnek végtagfájdalmakkal, amelyeket egy rövid, kímélő átmozgatással lehet enyhíthetni. Napközben aztán a térség nagy részén egyre több napsütésre számíthatunk, javul a hangulat, a komfortérzet. A megélénkülő légmozgás főleg a dunántúli tájakon görcsös eredetű fejfájást válthat ki, emellett ingerlékenység, nyugtalanság is ronthatja a komfortérzetet.