Humánmeteo: fejfájást okoz a hőingás

Szombaton nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Hidegen indul a nap, a szélvédett részeken 5 foknál is hidegebb lesz, ráadásul ködfoltok is képződhetnek, nyirkos lesz a levegő. Délutánra viszont jelentősen felmelegszik az idő, és a nap is több órára kisüt. A nagy napi hőingás és az újabb melegedés hatásáról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton az arra érzékenyek körében kellemetlen fejfájást okozhat a napközbeni hőingás. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy aki a melegedésre fokozottan érzékenyek körébe tartozik, akár migrént, fejfájást is tapasztalhat. Ebben az esetben kerüljük a csokoládé fogyasztását, illetve még a kis mennyiségű alkohol is ronthat a problémán. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási problémák is felléphetnek.

Helyenként kifejezetten hideg lesz a hajnal, ezeken a területeken pedig a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők fájdalmai felerősödhetnek. Reggel érdemes könnyedén, tehermentesen átmozgatni a sajgó testrészeket, majd napközben a gyors melegedéssel hamar enyhülnek a tünetek. Ezzel együtt a vérnyomás- és keringési panaszok fokozódhatnak kissé, ezért az érintettek ebben az időszakban lehetőleg próbálják kerülni a nagyobb megerőltetéseket.

Ami az autós közlekedést illeti, reggel néhol ködfoltokkal találkozhatunk, amelyek területén ajánlott lassabban vezetni a lecsökkent látástávolság miatt. Ezen kívül a napsütés is zavaró lehet, különösen az alacsony napállású reggeli és esti órákban: célszerű tehát az utastérbe napszemüveget is bekészíteni.