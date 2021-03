Humánmeteo: fejfájást hoz a hidegfront hétfőn

Hétfőn hidegfronti hatásra kell számítani. A nap elején inkább még csak a Dunántúlon, később máshol is jelentkezhetnek panaszaink, amennyiben erre érzékenyek vagyunk. Ugyan kisüt a nap, de hideg levegő áramlik fölénk, a szél is erős lesz eleinte. A fronthatás egész nap kitart. Ennek negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Görcsösfejfájásgyötörheti a hidegfrontra érzékenyeket hétfőn. Fotó: Getty Images

Ingerlékenyek lehetünk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett fokozódhat a görcshajlam, ami nem csak izom- és hasi görcsök, hanem görcsös fejfájás formájában is jelentkezhet. A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet. Érdemes a szabad időnket pihenéssel tölteni. A szívbetegek állapotában szintén előfordulhat romlás, esetükben is a pihenés, a megterhelő tevékenységek kerülése javasolt.

A szabadban sokfelé csökken a komfortérzet, illetve a hőérzet is a mért értékek alatt alakulhat. Különösen a Kisalföldön fontos az előző napokhoz képest vastagabb öltözet, habár nagy lehűlés nem várható. Ebben a változékony időszakban az immunrendszerünk is legyengülhet, éppen ezért ügyeljünk a napi elegendő mennyiségű vitamin bevitelére. A légköri szennyezőanyagok koncentrációja csökken, országszerte tiszta lesz a levegő.