Humánmeteo: fejfájást hoz a hidegfront

Hétfőn a nap második felében hidegfront éri el térségünket, és keddre véget is vet a strandidőnek. Eleinte azonban csak lassan halad majd kelet felé, ezért előtte még a hőséggel is meg kell küzdenünk. Keleten még így is 36-37 Celsius-fokot mérhetünk, de a Dunántúlon is 30 fok felett maradnak a maximumok. Közben zivatarok teszik változékonnyá az időt. Ezen a napon különösen nagy igénybevétel éri a szervezetünket. A rendkívül összetett és megerőltető helyzetben tapasztalható tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén,t és dekoncentráltságot hoz a hidegfront. Fotó: Getty Images

Változatos tüneteink lehetnek

A front előtt a hőséghez kapcsolható tünetek - például a migrén, a dekoncentráltság és az elviselhetetlen fáradtság - jelentősen rontják majd a komfortérzetet. Csökken a munkabíró-képesség. Keleten még megterhelő lesz a hőség, ráadásul növekszik a fülledtség is, így akár légzési nehézségek is kialakulhatnak, a zivatarok pedig az asztmások állapotán rontanak.

Nyugaton lesz a legrosszabb

Az érkező hidegfront is kellemetlen panaszokat hozhat az érzékenyeknek. A vérnyomás-ingadozás és a keringési problémák mellett erős fejfájás, illetve izom- és hasi görcsök is felléphetnek. A legintenzívebb panaszokat az ország nyugati részén élők tapasztalhatják, erősebb ingerlékenységgel, nyugtalansággal kísérve.