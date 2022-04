Humánmeteo: fejfájást hoz a hideg szombaton

Szombaton frontmentes időben lesz részünk, de markáns változás zajlik, egyre hidegebb levegő érkezik. A hőmérséklet több fokkal visszaesik, és sokfelé erős lesz a szél is. Mindemellett a lehűlés érkezésével az ilyenkor szokásos átlag alatt marad a hőmérséklet, az összetett légköri helyzet pedig sokféle és ismétlődő tüneteket okozhat. A változékony, sokfelé szeles időben fellépő negatív hatásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hideg és a szél fejfájást okozhat szombaton. Fotó: Getty Images

Fejfájás és ízületi panaszok

Egész nap sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az erős, olykor viharos szél is erősítheti. Gyakoriak az alváspanaszok, napközben pedig álmosak, tompák lehetünk. Az idősek és a vérnyomásproblémákkal küzdők fokozottan kíméljék magukat, amennyiben mi is az érintettek közé tartozunk, próbáljuk kerülni a stresszes helyzeteket, a megerőltető tevékenységeket.

Alvásprobléma is felléphet, illetve reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, a tünetek pedig egész nap fennállhatnak. Itt most kifejezetten a kopásos ízületi problémákra kell gondolni, amik a következő napokban tartósan elő fognak fordulni.

A közlekedésben erős, északnyugaton viharos légmozgás ronthatja a menetstabilitást, emellett a vizes úton könnyen megcsúszhat a jármű. Figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhatunk, közlekedjünk tehát a szokásosnál is óvatosabban!