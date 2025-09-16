Orvosmeteo: csak 3 megye lakói úszhatják meg zivatarok nélkül

Ma sok helyen lesz eső, zápor, zivatar, az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de jégeső is előfordulhat. Három megye – Vas, Zala és Somogy – kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Ma elkél az ernyő. Fotó: Getty Images

A mai hidegfront ismét pár fokos lehűlést hoz. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas/nagyon magas szintet érhet el, így az azokra érzékenyeknél orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, tüsszögés, köhögés, nehézlégzés, sípolás, sőt akár csalánkiütések is jelentkezhetnek. A légnyomás nem változik jelentősen.