Orvosmeteo: csak 3 megye lakói úszhatják meg zivatarok nélkül

Ma újabb hidegfront teszi kellemetlenebbé a napot sok esővel, jégesővel, erős széllel. Az ország egy részében azonban kicsit jobb lesz a helyzet.

Ma sok helyen lesz eső, zápor, zivatar, az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de jégeső is előfordulhat. Három megye – Vas, Zala és Somogy – kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Nő gyalogol esernyővel a kezében egy parkban.
Ma elkél az ernyő. Fotó: Getty Images

A mai hidegfront ismét pár fokos lehűlést hoz. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas/nagyon magas szintet érhet el, így az azokra érzékenyeknél orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, tüsszögés, köhögés, nehézlégzés, sípolás, sőt akár csalánkiütések is jelentkezhetnek. A légnyomás nem változik jelentősen.

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható. Szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. A mai hidegfront az arra érzékenyek körében fejfájást, migrént válthat ki.

