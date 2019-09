Ragyogó, feszes bőr

A-vitamin: az egyik legjobb anti-aging hatóanyag, csökkenti a ráncokat, elhalványítja a barnás foltokat és simábbá varázsolja az arcbőrt. A faggyútermelés szabályozásában is közrejátszik, emellett ellenállóbbá teszi a bőrt a fertőzésekkel szemben is. Hiányában a bőrünk szárazzá válik, viszketni és hámlani kezd, főként a fejbőrön. Előanyaga, a béta-karotin szintén igen fontos szerepet játszik a bőrsejtek szaporodásában és helyreállításában. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia kutatása szerint az A-vitamin-tartalmú arckrémek csökkentik az aknét és kisimítják a finom ráncokat, vonalakat.

B3-vitamin: különösen a száraz és érzékeny bőrűeknek lehet a segítségére, mivel csökkenti a bőr vörösségét. Ennek oka, hogy fokozza a bőr külső védelméért felelős zsírsavak és keramidok termelődését, ezáltal bőrünk jobban képes megtartani a nedvességet és távol tartja az irritáló elemeket. Hiányában a napfénynek kitett bőrfelületeken barnás foltok és hólyagok jelenhetnek meg, valamint a nyelven és a szájnyálkahártyán viszkető bőrgyulladás jelentkezhet. Kutatások szerint a B3-vitamint tartalmazó arckrémek mérséklik a rosaceás tüneteket, illetve elhalványítják a sötétebb foltokat is.

Bőrápolás 50 felett: így öregszünk lassabban Ne áltassuk magunkat: ötven felett már semmi sem olyan, mint akár harminc évesen. Ettől függetlenül egy 50 pluszos nő is lehet nagyon vonzó, ha nem akarja húszévesnek láttatni magát, és harmóniában él önmagával. Kattintson!

K-vitamin: a szemek alatt éktelenkedő sötét karikák legfőbb ellensége. A karikás szemek gyakori oka, hogy a bőr alatt futó vékony kapillárisok elpattannak - a K-vitamin pedig véralvadást szabályozó szerepének köszönhetően fontos szerepet tölt be a sebgyógyulásban. Éppen ezért akkor is bevethetjük, ha a bőrünkön található kisebb zúzódásoknak, véraláfutásoknak szeretnénk búcsút inteni. Egy 4 hónapos megfigyelés arra az eredményre jutott, hogy a K-vitamin-tartalmú szemkörnyékápolót használó nőknél látványosan kivilágosodtak a szem alatti karikák, tekintetük frissebbé és ragyogóbbá vált.

Erős, csillogó hajkorona

D-vitamin: a dús és erős hajkoronához elengedhetetlen a megfelelő D-vitamin-pótlás, a napfényvitamin ugyanis a hajhagymákban fontos szerepet tölt be az új hajszálak kialakításában, valamint stimulálja a hajnövekedést. A legújabb kutatások pedig arra is rámutattak, hogy a D-vitamin-hiány hozzájárulhat a fokozott hajhulláshoz is: egyrészt hiányában fogékonyabbak vagyunk a stresszre, ami elősegítheti az erőteljesebb hajhullást, másrészt az alacsony D-vitamin-szint kapcsolatba hozható az alopecia areata nevű autoimmun bőrbetegséggel, ami foltos hajhullást okoz.

H-vitamin: vérbeli "szépségvitamin", a haj mellett a bőr és a körmök egészségéről is gondoskodik, többek között védi a hajat az idő előtti őszüléstől és gondoskodik róla, hogy hajunk jó szerkezetű és fényes legyen. A B7-vitaminként és biotinként is ismert anyag hozzájárul a szervezetben a zsíranyagcsere irányításához, így befolyásolja a bőr (ezzel együtt a fejbőr) zsírtartalmát is. Hiányában hajunk fénytelenné válik, és hajlamosabb lesz a töredezésre, a hajhullásra, valamint a korpásodásra. Emellett bőrünk állapotára is nagy hatással van: ha biotinhiánnyal küzdünk, bőrünk szürkés árnyalatot ölthet, fokozódik a faggyútermelés és seborrheás bőrgyulladás léphet fel.

Bizonyos vitaminok a bőr és a haj egészségét is segítenek megőrizni

Vas: a vérben az oxigén szállításáért, ezzel együtt a sejtek energiaellátásért is felelős. Hiányában a rossz oxigén-anyagcsere miatt a hajhagymák tönkremennek, ennek esnek áldozatul a hajszálak is - szerkezetük sérül, és hamar hajhullás alakulhat ki. Jó hír, hogy a vas mennyiségének helyreállítása után a hajhagymák regenerálódnak - éppen ezért ha hirtelen erőteljes hajhullás jelentkezik nálunk, mindenképpen keressük fel háziorvosunkat, aki egy vérvétel után meg tudja állapítani a vasszintünket, és ha kell, javaslatot ad a vaspótlásra is.

Fényes, hosszú körmök

E-vitamin: javítja a vérkeringést, ezáltal hozzájárul az egészséges és gyors körömnövekedéshez. Elismert szépségvitaminként megerősíti a körmöket és a körömágyakat, valamint segít megelőzni az olyan körömhibákat, mint a sárgás elszíneződés. Erős antioxidáns, ennek köszönhetően védi a körmöket a szabad gyökök károsító és öregítő hatásától. Hiányában körmeink könnyen kiszáradhatnak, töredezetté válhatnak. Különösen jó szolgálatot tesz, ha gyakran lakkozzuk a körmeinket, mivel segít megelőzni az aceton és a körömlakkok okozta felszíni sérüléseket.

B-vitaminok: az egészséges, ellenálló és fényes körmökért felelősek. Hiányuk esetén a köröm felületén harántcsíkok, hosszanti barázdák, gödröcskék és hasadékok jelenhetnek meg, de a köröm melletti bőr felszakadozásának hátterében is gyakran a nem megfelelő mennyiségű B-vitamin-bevitel áll. Különösen a B2- és B12-vitamin gondoskodik körmeink kifogástalan megjelenéséről, mivel segítik a szervezet fehérjeanyagcsere-folyamatait és fokozzák a körömsejtképződést.

Cink: nagyban hozzájárul a sejtek növekedéséhez, az egészséges körmök fontos alapanyaga, erősebbé és ellenállóbbá teszi a körmöket, de részt vesz a szervezet fehérjeanyagcsere-folyamataiban is. Hiányában a körmök elvékonyodnak, meggyengülnek, és apró, fehér pöttyök, csíkok jelenhetnek meg rajtuk. Ugyanígy intő jel lehet a repedezettség, ami szintén arra utal, hogy nem megfelelő a cinkbevitelünk. Emellett a haj és a bőr egészségének megőrzésében is szerepet játszik, kellő mennyiségben megelőzi a pattanások és a töredezett hajvégek kialakulását.

A cikk a Nők Lapja Egészség Örökké Fiatal különszámában jelent meg!