Jelek, hogy túl szűk a melltartó

Amikor beszerzünk egy mutatós melltartót a megszokott méretben, könnyen lehet, hogy röviddel a felvétele után mégis úgy érezzük, valami nincs rendben. Kényelmetlen lehet, szoríthat, bevághat, esetleg a mozgásban is korlátozhat. Lehet, hogy a választott darab anyaga vagy pántja nem megfelelő, esetleg elnéztük a méretet. De az is előfordulhat, hogy a bezártságban felszedett vagy leadott néhány kiló miatt változott a kosárméretünk.

De honnan tudhatjuk biztosan, hogy a melltartónk túl szűk? A következő jelek egyértelműen jelzik, hogy egy kényelmesebb, jobban passzoló darabra kellene cserélnünk régi vagy új kedvencünket.

Miről ismerhető fel, ha túl szűk a melltartó? Fotó: Getty Images

Fizikai tüneteket is okozhat

Túl szűk melltartóról árulkodik, ha a melltartó alsó része, illetve merevítős melltartó esetén a merevítődrót nem illeszkedik szépen a mellek alá, hanem eláll a mellkastól, akárcsak az, ha a mellek előre vagy oldalirányba kicsúsznak belőle. Ez nemcsak nem szép látvány, hanem a nap folyamán nagyon kényelmetlen és kellemetlen is lehet, egyszersmind folyamatos igazgatással jár.

Ezen kívül a túl szűk melltartó akár fizikai panaszokat is okozhat: refluxos tünetek, váll- és hátfájás, valamint bőrproblémák, kiütések is jelentkezhetnek. Utóbbi lehet például dermatitisz, hőkiütés, csalánkiütés vagy szőrtüszőgyulladás - ezek hátterében egyaránt a szűk anyag okozta irritáció áll.

Mit tehetünk, hogy jobban passzoljon a melltartó?

Érdemes állítani a pánton. Akkor jó, ha összecsatolva nem ugrik fel a hátpánt, hanem nagyjából hátközépnél marad, miközben a fehérnemű a melleket jól tartja, egyben nem túl szoros. Emellett arra is oda kell figyelni, hogy hátul ne a legszorosabbra próbáljuk összecsatolni, hanem eggyel kijjebb kapcsoljuk be. Ha már így is a legutolsó lehetőséget használjuk, érdemes beszerezni egy hosszabbítót a hátsó pánthoz.

Aki biztos a méretében, annak sem árt, ha néha felpróbál más méretet is, hiszen a mellek mérete nemcsak a fent már említett súlycsökkenés vagy -gyarapodás miatt változhat, hanem számos más ok is állhat a háttérben. Ilyenek például a hormonális változások, a várandósság vagy az idő múlása is. Érdemes ezekre is gondolni, és ha szűknek érezzük a melltartónkat, nagyobb kosárméretet is felpróbálhatunk. Ahogy ugyanis ruhából vagy farmernadrágból, úgy melltartóból is szükségünk lehet néhány eltérő méretezésű darabra.