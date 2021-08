Az edzés legfurcsább mellékhatásai

Alábbi listánkban az edzés kevésbé ismert - de teljesen természetes - velejáróit járjuk körbe. Könnyezünk és folyik az orrunk Miért történik ez?

Az edzés hatására folyamatosan kitágulnak, majd összeszorulnak az orrmelléküregeinkben lévő véredények, emiatt pedig orrunk és szemünk is "beindul". Ez normális, viszont ha orrunk nem csak "csepeg", hanem kifejezetten folyik, akkor inkább az edzés miatt bekövetkezett rhinitis állhat a hátterében.

Mit tegyünk ez ellen?

A beltéri edzés segíthet abban, hogy távol kerüljünk a minket irritáló anyagoktól - a pollenektől vagy a kipufogógáztól, ezek ugyanis beindítják az orrmelléküregek működését. Az orrspray-használat szintén segíthet.



Viszket a bőrünk Miért történik ez?

Szívünk több vért pumpál munkát végző izmainkba, ennek hatására a hajszálerek megtelnek, kitágulnak, ingerlik a körülöttük lévő idegsejteket, az agy ezen ingereket pedig viszketésként fogja fel.

Ez a jelenség teljesen normális, úgyhogy ez ellen nem sok mindent tudunk tenni. Ha viszont hányingerünk vagy fejfájásunk is jelentkezik ezzel egy időben, esetleg szédülünk vagy nyirkos a bőrünk, akkor azonnal hagyjuk abba az edzést és beszéljünk orvosunkkal. (A nyirkos bőr jelezhet szívrohamot vagy hőkimerültséget is, úgyhogy vegyük komolyan.)Edzés közben belső szerveink zötykölődnek, emiatt érezhetjük azt, hogy ürítenünk kell. Ez futás közben gyakoribb, mint ha bicikliznénk vagy ellipszisgépen munkálkodnánk. Amellett pedig, hogy a véráramlást beleinkről a munkavégző izmokra visszük át, a fokozott bélmozgásban szerepet játszhat az is, hogy mennyire izgulunk, mikor ettünk utoljára, mennyire vagyunk stresszesek vagy hidratáltak.

Mit tegyünk ez ellen?

Próbáljunk nem enni az edzés előtti pár órában, már ha ez lehetséges. Kerüljük a nehezebb, rostgazdag, nagy zsírtartalmú ételeket, a mesterséges édesítőszereket és a koffeint, ugyanis ezek mind beindíthatják gyomorműködésünket. Intenzív mozgás (például verseny) előtt végezzünk gyors bemelegítést, ezzel ugyanis beleinket is beindítjuk és még éppen el tudunk menni a vécére, mielőtt elkezdődik az igazán intenzív edzés.

Hánynunk kell Miért történik ez?

A vér nem a beleink környékén mozog, a gyomrunk tartalma pedig összerázódik. Egészen addig, amíg nem szokunk hozzá az intenzív mozgáshoz, jegyezzük meg: esélyes, hogy minden visszajön.

Zsibbad a nagylábujjunk

Ne hagyjuk abba azonnal a mozgást edzés után, vagy üljünk le, de ne álljunk pihenésképpen. Ha tovább mozgunk vagy leülünk, akkor a vért a szívünk felé mozgatjuk. Igyunk is, tartsuk magunkat hidratáltan. Figyeljünk magunkra és testünk jelzéseire: az ilyenkor jelentkező szédülés a szívroham első jele is lehet, ha többször tapasztalunk ilyet, menjünk orvoshoz.Szoros a cipőnk és túl nagy nyomás nehezedik lábunk valamelyik részére. Az is lehet, hogy melegben a lábaink megdagadnak, bár ezt akár a lábujjakhoz vezető idegek gyulladása is okozhatja.