Koronavírus: nemi úton is terjedhet?

Eddig egyetértettek abban a szakemberek, hogy az új koronavírus-fertőzés szexuális úton nem terjed, csupán cseppfertőzéssel vagy tárgyak közvetítésével. Egy friss kutatás azonban megcáfolni látszik ezt.

Rossz hír a koronavírus terjedéséről A bostoni MIT egyetem új kutatása szerint a koronavírust hordozó cseppek akár 8 méternél is messzebbre szállhatnak a levegőben. Ez azt jelentheti, hogy a személyes távolságtartás és a maszkviselés szabályait is újra kell gondolni. Részleteket itt olvashat.

Pekingi tudósok az északkelet-kínai Sangcsiu kórházában ápolt 38 férfit vizsgáltak meg. A páciensek közül hatnak, azaz 16 százalékuknak - közöttük két, a betegség akut szakaszán átesett és lábadozónak tekintett férfinak - a spermája lett pozitív a teszten.

A szerzők hangsúlyozták, hogy a tanulmány hatóköre "korlátozott a kisszámú minta miatt", és további kutatásokra van szükség, hogy jobban megismerhető legyen a vírus élettartama és fertőzési feltételei a spermában. A koronavírus nyomait megtalálták már egyébként nyálban, vizeletben és székletben is, ezért is vizsgálták most, mi a helyzet az ondóval.

A járvány nem kifogás: komoly büntetésre számíthatnak a kapcsolattartást megszegő szülők - olvassa el a részleteket az nlc.hu cikkében.