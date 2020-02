Fertőzés, amit ide-oda adogathatnak a párok

Már az orvos és a patikus előtt is kellemetlenül érezhetjük magunkat, ha bevalljuk: furcsa dolgokat tapasztalunk az intim tájakon. Még kínosabb lehet, amikor a párunkkal beszélünk erről. Mégis szükséges, hiszen elképzelhető, hogy mielőtt a tüneteket magunkon észrevettük volna, már át is adtuk a fertőzést, amely szexuális úton is terjed. Kezelésre ezért nemcsak nekünk, hanem a partnerünknek is szüksége lehet, hogy megelőzzük azt az akár hetekig is tartó, további problémákat okozó folyamatot, amikor egymásnak adjuk oda-vissza a betegséget. Partnerünk kezelése pedig feltétlenül indokolt akkor, ha nála is jelentkeznek a tünetek.

Hüvelygomba szex után: Megcsal a párom? Hüvelyfolyás, viszketés,fájdalom- a hüvelygomba tipikus tünetei, amelyektől a nők háromnegyede élete során legalább egyszer biztosan szenved. De mire utalhat, ha a kellemetlen panaszok közvetlenül a szexuális együttlét után jelentkeznek? A választ itt olvashatja.

A gombás fertőzés tünetei

A gombás fertőzésnek egyáltalán nem kell ahhoz súlyosnak lennie, hogy szörnyen rosszul érezzük tőle magunkat. Az intim tájékon viszketést, a hüvelybemenet környékén sajgó, égő érzést tapasztalhatunk, a szeméremajkak beduzzadhatnak. Az érintett területeken kiszárad, illetve berepedezhet a hám. Ezen kívül sűrű, szagtalan, sárgás vagy fehér, darabosabb, túrós állagú hüvelyváladék is megjelenhet. Éles fájdalmat érezhetünk vizeléskor és a nemi aktus során is.

A hüvelygomba egyik legjellemzőbb tünete a szűnni nem akaró viszketés. Fotó: iStock

Pontosan milyen betegségről van szó?

Az úgynevezett vulvovaginalis candidiasis (hüvelygomba) a női intim testrészek egyik leggyakoribb fertőzése. A statisztikák szerint a hölgyek háromnegyede átesik rajta életében legalább egyszer. De olyanok is lehetnek, akik hosszú ideig, akár éveken keresztül szenvednek tőle. A kialakulásában több gombafaj vesz részt, amelyek az egészséges hüvelyben is előfordulnak. (Leggyakrabban egyébként a Candida albicans nevű gomba tehető felelőssé a kór megjelenéséért.) Betegséget azonban nem okoznak mindig, hiszen a szervezet védekezőrendszere meg tudja akadályozni, hogy elszaporodjanak. A gond akkor van, ha legyengül az immunrendszerünk: ilyenkor nemcsak a hámsejtekben, hanem a mélyebben fekvő szövetrétegekben is gyulladás alakulhat ki.

A védekezésben a legnagyobb szerep az úgynevezett tejsavbaktériumoknak, idegen szóval Lactobacillusoknak jut, amelyek tejsavvá bontják a szénhidrátokat, ezzel biztosítva a hüvely megfelelő, enyhén savas kémhatását. Amennyiben megváltozik a hüvelyflórában található baktériumok aránya, ezzel együtt a kémhatás is, kiszolgáltatottakká válunk a fertőzésekkel szemben.

Mit tegyünk, ha megfertőződtünk?

A betegség kezelése receptre felírható gombaellenes készítményekkel lehetséges, ezért mielőbb keressük fel nőgyógyászunkat, aki kenetvétellel és laboratóriumi vizsgálattal pontosabban ki tudja választani a számunkra legmegfelelőbbet. A tünetek mielőbbi enyhítésére patikában vény nélkül kapható helyi hatású kenőcsök, kúpok közül választhatunk kiegészítő terápiát. Emellett természetesen értesítsük partnerünket is. Az ő kezelése akkor válhat szükségessé, ha a tünetek nála is megjelennek, vagy ha a panaszaink makacsul vissza-visszatérnek. Ilyenkor ugyanis elképzelhető, hogy a párunk bár tünetmentes, mégis hordozza a kórokozót, amellyel újra és újra megfertőz bennünket. A legbiztosabb az, ha önmegtartóztatóak vagyunk, és egy időre lemondunk a szexuális élet örömeiről. Ha viszont már nem tudunk várni, akkor legyünk körültekintőek az összebújás alatt is. Fontos, hogy lehetőleg semmiféle hámsérülést ne okozzunk az intim tájakon, mert az tovább növeli afertőzéskockázatát. És mindenképpen használjunk óvszert akkor is, amikor a kezelést már elkezdtük, hogy ezzel is kivédjük a pingpongeffektust.

Hogyan előzzük meg a gombás fertőzést?

Kerüljük a felesleges antibiotikum-kúrákat, hiszen ilyenkor nemcsak a káros baktériumokat, hanem a hasznosakat - köztük a hüvely védekezőképességét biztosító tejsavbaktériumokat - is elpusztítjuk. Ha mégis szükséges a gyógyszer szedése, próbáljuk helyreállítani a megtizedelt Lactobacillus-állományt helyi hatású készítmények segítségével. Ne vigyük túlzásba az intim mosakodók, illetve irrigálók használatát sem, hiszen ezekkel is "kimoshatjuk" a hüvelyből a hasznos bacilusokat. Figyeljünk oda az intim higiéniára, főleg amenstruációalatt. Azaz cseréljük gyakran a tamponokat, illetve a betéteket.

Válasszunk természetes alapanyagú fehérneműt, bugyit, hálóinget, pizsamát. A műszálas darabokba ugyanis akár télen is könnyen beleizzadhatunk, a meleg és nedves környezet pedig kedvez a gombák szaporodásának. Szokjuk meg, hogy a fehérneműket legalább 60 fokon mossuk, mert ezen a hőmérsékleten pusztulnak el a kórokozók. Végül: óvjuk az egészségünket és támogassuk az immunrendszerünket a leghidegebb hónapokban is. Amennyire lehet, fogyasszunk antioxidánsokban, vitaminokban és rostokban gazdag ételeket, azaz zöldségeket és gyümölcsöket, kerüljük a szénhidrátban dús fogásokat, és legyünk mértékletesek a cukorfogyasztás területén is.